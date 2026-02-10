Udine, previsioni meteo del 11 febbraio 2026
Meteo Udine: mercoledì 11 febbraio piogge diffuse al mattino e cielo coperto. Migliora in serata con schiarite.
UDINE – A Udine, la giornata di mercoledì 11 febbraio sarà segnata dal passaggio degli ultimi impulsi perturbati, con cieli coperti e piogge diffuse soprattutto al mattino. Nel corso delle ore, tuttavia, è previsto un graduale miglioramento, con schiarite in arrivo dalla sera.
Mattino: cielo coperto e precipitazioni diffuse
La giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli ma continue, che potranno risultare localmente più intense nelle prime ore. I quantitativi complessivi attesi sono pari a circa 9 mm di pioggia. La temperatura minima si attesterà sui 7°C, con venti deboli da Nordest, tipici delle fasi post-frontali.
Pomeriggio: fenomeni in attenuazione
Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno a gradualmente attenuarsi, pur in un contesto ancora molto nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, con venti che rimarranno deboli, provenienti da Est-Nordest. Lo zero termico, posizionato intorno ai 1571 metri, indica una quota neve elevata, con piogge prevalenti anche in collina.
Sera: schiarite e tempo asciutto
Dalla sera è atteso un miglioramento più deciso, con assorbimento dei fenomeni e l’arrivo di schiarite, soprattutto sulle aree urbane e di pianura. Il Nord Est sarà interessato da una fase di transizione, con l’allontanamento della circolazione depressionaria. Le Prealpi resteranno più esposte alle piogge mattutine, mentre sulle pianure il miglioramento sarà più evidente dalla seconda parte della giornata.
Tendenza meteo Udine
- Giovedì 12 febbraio: nuova fase piovosa;
- Venerdì 13 febbraio: sole e tempo stabile;
- Sabato 14 febbraio: piogge in ritorno.
