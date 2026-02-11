Udine, previsioni meteo del 12 febbraio 2026
Udine 12 febbraio: mattina con nuvole e piogge, serata con schiarite; venerdì sole, sabato pioggia, domenica soleggiato.
UDINE – A Udine, giovedì 12 febbraio, la giornata si presenterà con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge, destinate a rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, con schiarite fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, la minima sarà di 7°C, con venti moderati da Nord-Nordest al mattino e da Nord al pomeriggio. Lo zero termico si attesterà a 1650 metri e il mare sarà poco mosso. Nessuna allerta meteo è prevista.
Mattino: nuvolosità diffusa e piogge leggere
Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi, con deboli piogge intermittenti sulle pianure settentrionali. Le Prealpi vedranno ancora fenomeni più consistenti. I venti moderati da Nord-Nordest garantiranno temperature miti ma con sensazione di fresco nelle zone esposte.
Pomeriggio: rapido miglioramento
Dal pomeriggio, le precipitazioni diminuiranno rapidamente, lasciando spazio a schiarite e cieli poco nuvolosi. Le condizioni più asciutte interesseranno sia le pianure sia le zone collinari.
Sera: cieli sereni o poco nuvolosi
Entro la sera, Udine godrà di un miglioramento evidente, con cieli sereni in città e nelle zone limitrofe. I venti settentrionali si indeboliranno, creando condizioni ideali per attività all’aperto.
Tendenza meteo Udine
- Venerdì 13 febbraio: giornata soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature miti;
- Sabato 14 febbraio: ritorno di piogge leggere e variabilità, alternanza di nubi e schiarite;
- Domenica 15 febbraio: giornata soleggiata e stabile, ideale per passeggiate e attività all’aperto.
