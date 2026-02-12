Udine, previsioni meteo del 13 febbraio 2026

UDINE – A Udine, venerdì 13 febbraio 2026 sarà una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi e assenza di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 14°C, mentre la minima scenderà a 4°C, favorendo una marcata escursione termica. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1863 metri. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: clima fresco e cielo sereno

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, con venti deboli da Nord. L’aria fresca del mattino lascerà spazio a un rapido rialzo termico nel corso della giornata. Le condizioni risulteranno ideali per spostamenti e attività all’aperto.

Pomeriggio: temperature miti e venti in rotazione

Nel pomeriggio, i venti ruoteranno da Sudovest, mantenendosi moderati. Il cielo resterà in prevalenza sereno, con solo qualche annuvolamento innocuo. Le temperature massime, fino a 14°C, renderanno l’atmosfera quasi primaverile.

Sera: stabilità diffusa su pianura e Prealpi

In serata potranno comparire nubi sparse, ma senza fenomeni. Il campo di alta pressione continuerà a garantire condizioni generalmente asciutte su tutta l’area friulana.

Tendenza meteo Udine

Sabato 14 febbraio: atteso un passaggio instabile con piogge;

atteso un passaggio instabile con piogge; Domenica 15 febbraio: giornata soleggiata e stabile;

giornata soleggiata e stabile; Lunedì 16 febbraio: tempo variabile con nubi sparse.

