Udine, previsioni meteo del 14 febbraio 2026

Meteo Udine 14 febbraio: piogge al mattino, schiarite dalla sera. Domenica torna il sole.

UDINE –Le previsioni meteo per Udine di sabato 14 febbraio 2026 delineano una giornata inizialmente instabile, con precipitazioni deboli e cielo coperto, seguite da un progressivo miglioramento nella seconda parte del giorno. Sono previsti 5mm di pioggia, concentrati tra notte e mattino. Nessuna allerta meteo è attiva.

Mattino: piogge deboli e cielo compatto

Su Udine la prima parte della giornata sarà dominata da cieli molto nuvolosi o coperti con piogge deboli ma diffuse. Le precipitazioni potranno risultare più insistenti nelle prime ore, con accumuli moderati ma senza fenomeni intensi. I venti soffieranno moderati da Nord, contribuendo a mantenere un clima umido e leggermente fresco.

Pomeriggio: attenuazione graduale

Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a ridursi progressivamente fino ad esaurirsi. La nuvolosità resterà presente, ma con schiarite via via più ampie. Il contesto atmosferico sarà in graduale stabilizzazione, grazie all’allontanamento della circolazione depressionaria verso est.

Sera: schiarite e tempo asciutto

Dalla sera sono attese ampie schiarite, con ritorno a condizioni asciutte e cielo poco nuvoloso. Il miglioramento sarà più evidente nelle ore notturne, preparando il terreno a una domenica stabile.

Tendenza meteo Udine

  • Domenica 15 febbraio: giornata soleggiata e stabile;
  • Lunedì 16 febbraio: nuvolosità variabile senza fenomeni rilevanti;
  • Martedì 17 febbraio: nuovo miglioramento con sole prevalente.
