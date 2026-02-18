Udine, previsioni meteo del 19 febbraio 2026

UDINE – Il meteo a Udine per giovedì 19 febbraio 2026 sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti con piogge deboli e persistenti per l’intera giornata, con accumuli stimati fino a 39 mm. La città sarà interessata da un’area di bassa pressione che coinvolge tutto il Nord Est, determinando venti tesi e mare mosso nei corsi d’acqua principali. Le temperature varieranno tra 5°C di minima e 10°C di massima, con zero termico a 1666 metri. I venti saranno tesi da Est-Nordest al mattino e Sud-Sudest al pomeriggio. È presente allerta meteo per pioggia.

Mattino: nuvole e piogge continue

La mattinata sarà caratterizzata da cieli coperti e piogge diffuse, con locali rovesci anche a carattere temporalesco. I venti da Est-Nordest accentueranno la sensazione di freddo. Il territorio urbano e le pianure circostanti saranno interessati da fenomeni costanti, con possibili accumuli fino a 20-25 mm entro metà giornata.

Pomeriggio: persistenza del maltempo

Anche nel pomeriggio le piogge continueranno, alternate a brevi pause, con venti tesi da Sud-Sudest. Il cielo resterà coperto, con temperatura massima intorno ai 10°C. Le zone collinari e montane vicine potrebbero registrare nevicate sopra i 1600 metri, secondo le previsioni locali.

Sera: fenomeni in attenuazione

In serata si assisterà a un graduale esaurimento delle precipitazioni, ma cieli coperti e locali rovesci saranno ancora possibili. Il calo termico porterà la minima a 5°C, con venti sempre sostenuti.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 20 febbraio: tempo variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite, fenomeni isolati possibili;

tempo variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite, fenomeni isolati possibili; Sabato 21 febbraio: giornata soleggiata e stabile, clima asciutto e limpido;

giornata soleggiata e stabile, clima asciutto e limpido; Domenica 22 febbraio: tempo sereno e soleggiato, ideale per attività all’aperto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook