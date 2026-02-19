Udine, previsioni meteo del 20 febbraio 2026

UDINE – Le previsioni meteo Udine per venerdì 20 febbraio indicano una giornata in prevalenza stabile, grazie al progressivo rinforzo dell’alta pressione sul Nord Est. Dopo debolissime precipitazioni notturne (appena 0,2 mm), il tempo tenderà a migliorare già dalle prime ore del mattino. Le temperature saranno comprese tra 5°C di minima e 13°C di massima, con zero termico a 1473 metri. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nubi sparse ma tempo asciutto

Al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso, con la presenza di nubi sparse residue soprattutto nelle prime ore. Le precipitazioni notturne saranno ormai cessate. I venti moderati da Nord manterranno un clima fresco ma asciutto, favorendo un rapido miglioramento della visibilità.

Pomeriggio: ampie schiarite e temperature miti

Nel pomeriggio il tempo sarà stabile con ampie schiarite e condizioni generalmente serene. La temperatura raggiungerà i 13°C, valore gradevole per il periodo. I venti moderati da Est accompagneranno la fase più mite della giornata, senza fenomeni significativi.

Sera: cielo sereno e clima tranquillo

In serata il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con temperature in calo ma in un contesto pienamente stabile.

Tendenza meteo Udine

Sabato 21 febbraio: tempo soleggiato e stabile su tutta la pianura friulana;

tempo soleggiato e stabile su tutta la pianura friulana; Domenica 22 febbraio: ancora sole prevalente e clima gradevole nelle ore centrali;

ancora sole prevalente e clima gradevole nelle ore centrali; Lunedì 23 febbraio: maggiore variabilità, con possibile aumento delle nubi.

