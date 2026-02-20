Trieste, previsioni meteo del 21 febbraio 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di sabato 21 febbraio 2026 confermano una giornata nel complesso stabile, grazie al rinforzo dell’alta pressione sul Nord Est. Il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, con qualche fase di variabilità nelle ore centrali, ma senza rischio di precipitazioni. Non sono previste piogge e non è presente alcuna allerta meteo. Il contesto atmosferico sarà tipicamente invernale ma con condizioni gradevoli nelle ore diurne.

Mattino: ventilazione moderata da Est-Nordest e cielo sereno

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o sereni su Trieste e sul litorale. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 7°C, mentre i venti moderati da Est-Nordest potranno rendere la percezione del freddo leggermente più marcata, specie nelle zone esposte. Il mare sarà poco mosso, senza particolari criticità lungo la costa.

Pomeriggio: variabilità nelle ore centrali, massima di 10°C

Nel corso delle ore centrali si potrà osservare una temporanea variabilità, con passaggi nuvolosi irregolari ma sempre in un contesto asciutto. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, mantenendo un clima fresco ma stabile. Nel pomeriggio i venti tenderanno ad attenuarsi, disponendosi da Ovest-Nordovest e risultando deboli. Lo zero termico si attesterà a 1643 metri, coerente con una massa d’aria stabile e relativamente fredda in quota.

Sera: stabilità e ampie schiarite

In serata il cielo tornerà poco nuvoloso o sereno, con condizioni meteorologiche tranquille su tutto il territorio comunale. L’alta pressione garantirà assenza di fenomeni e buona visibilità, con mare sempre poco mosso.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 22 febbraio: giornata soleggiata e stabile, con temperature in lieve rialzo;

giornata soleggiata e stabile, con temperature in lieve rialzo; Lunedì 23 febbraio: ancora tempo ben soleggiato, senza precipitazioni;

ancora tempo ben soleggiato, senza precipitazioni; Martedì 24 febbraio: possibile maggiore variabilità, con nuvolosità irregolare ma al momento senza segnali di piogge significative.

