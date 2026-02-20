Udine, previsioni meteo del 21 febbraio 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di sabato 21 febbraio 2026 indicano una giornata complessivamente stabile e asciutta, caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi. Non sono previste precipitazioni e non è presente alcuna allerta meteo. L’alta pressione garantirà condizioni tranquille per gran parte della giornata.

Mattino: cielo sereno e temperature basse all’alba

La mattinata si aprirà con ampie schiarite e clima freddo nelle prime ore. La temperatura minima scenderà fino a 3°C, con possibile sensazione di freddo accentuata dai venti moderati da Est-Nordest. Il contesto sarà comunque stabile e con buona visibilità.

Pomeriggio: clima mite e prime nubi in aumento

Nel pomeriggio il cielo si manterrà poco nuvoloso, ma dal tardo pomeriggio si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, rendendo le ore centrali gradevoli. I venti si attenueranno disponendosi da Ovest-Sudovest, risultando deboli. Lo zero termico si attesterà a 1737 metri, in linea con un quadro atmosferico stabile.

Sera: più nubi ma senza precipitazioni

In serata la nuvolosità sarà più presente, ma il tempo resterà asciutto su tutta Udine e provincia. L’alta pressione continuerà a garantire stabilità, pur con un cielo meno limpido rispetto al mattino.

Tendenza meteo Udine

Domenica 22 febbraio: giornata soleggiata e stabile, con temperature in lieve aumento;

giornata soleggiata e stabile, con temperature in lieve aumento; Lunedì 23 febbraio: ancora prevalenza di sole, clima tranquillo;

ancora prevalenza di sole, clima tranquillo; Martedì 24 febbraio: possibile variabilità più marcata, con aumento delle nubi ma senza segnali di piogge diffuse.

