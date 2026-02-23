Trieste, previsioni meteo del 24 febbraio 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di martedì 24 febbraio 2026 indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto comunque stabile e privo di precipitazioni. Infiltrazioni umide raggiungono il Friuli Venezia Giulia determinando una copertura nuvolosa diffusa, ma senza fenomeni significativi. Per il capoluogo giuliano si profila dunque un martedì grigio a tratti, ma con clima mite e mare tranquillo.

Mattino: nuvolosità diffusa e venti deboli da Sudest

La giornata inizierà sotto cieli nuvolosi o molto nuvolosi, con addensamenti più compatti sul litorale e sul Carso. Nonostante l’aspetto grigio del cielo, non sono previste piogge. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8°C, mentre i venti soffieranno deboli da Sudest, contribuendo a mantenere un’atmosfera umida ma non perturbata. Il mare si presenterà quasi calmo, condizione favorevole per le attività portuali e marittime.

Pomeriggio: schiarite in arrivo e massime fino a 13°C

Nel corso del pomeriggio si assisterà a una graduale alternanza tra nubi e aperture, con parziali schiarite soprattutto verso la fascia costiera. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, valore in linea con il periodo ma reso più gradevole dall’assenza di precipitazioni. I venti ruoteranno a Ovest, rinforzando fino a intensità moderata. Lo zero termico si attesterà a 2280 metri, segnale di una massa d’aria relativamente mite anche in quota.

Sera: miglioramento graduale

In serata la nuvolosità tenderà ad attenuarsi, lasciando spazio a schiarite più ampie. Il contesto resterà stabile e asciutto su tutto il territorio triestino, senza allerte meteo attive.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 25 febbraio: ritorno del sole con cieli in prevalenza sereni;

ritorno del sole con cieli in prevalenza sereni; Giovedì 26 febbraio: giornata stabile e luminosa, clima mite;

giornata stabile e luminosa, clima mite; Venerdì 27 febbraio: aumento della nuvolosità con cielo più coperto.

