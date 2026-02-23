Udine, previsioni meteo del 24 febbraio 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di martedì 24 febbraio 2026 delineano una giornata prevalentemente grigia, caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, ma senza precipitazioni significative. In Friuli Venezia Giulia affluiscono infiltrazioni umide che determinano una copertura compatta soprattutto nelle prime ore del giorno. Tuttavia, il quadro resta stabile e non sono previste criticità. L’assenza di fenomeni rilevanti e la presenza di temperature miti rendono il contesto meteorologico tutto sommato tranquillo.

Mattino: cielo coperto e atmosfera grigia

La mattinata a Udine sarà dominata da nuvolosità estesa e compatta, con cieli coperti su gran parte della pianura friulana. Nonostante l’aspetto tipicamente invernale del cielo, non sono previste piogge. La temperatura minima si attesterà intorno ai 6°C, in un contesto termico piuttosto uniforme. I venti soffieranno deboli da Est, contribuendo a mantenere un’atmosfera umida ma stabile. La visibilità sarà discreta, anche se il cielo rimarrà chiuso per buona parte della mattinata.

Pomeriggio: parziali aperture e clima mite

Nel corso del pomeriggio si assisterà a una graduale attenuazione della nuvolosità, con la comparsa di parziali schiarite, soprattutto tra tardo pomeriggio e prime ore serali. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, valore che conferma un andamento mite per il periodo. I venti resteranno deboli ma ruoteranno a Ovest-Nordovest, favorendo un leggero miglioramento della qualità dell’aria. Lo zero termico si attesterà a 2272 metri, indice di una massa d’aria relativamente temperata anche in quota, con effetti evidenti sulle temperature al suolo.

Sera: nuvolosità irregolare ma senza fenomeni

In serata il cielo si presenterà ancora parzialmente nuvoloso, ma con maggiore variabilità rispetto alle ore precedenti. Il contesto resterà asciutto e stabile su tutto il territorio comunale e sulle aree limitrofe. Non sono previste allerte meteo, né per pioggia né per vento. La giornata si concluderà dunque senza criticità, in un quadro di stabilità atmosferica.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 25 febbraio: ritorno del sole con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, clima gradevole nelle ore centrali;

ritorno del sole con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, clima gradevole nelle ore centrali; Giovedì 26 febbraio: ancora stabile e in buona parte soleggiato, con temperature in linea con i giorni precedenti;

ancora stabile e in buona parte soleggiato, con temperature in linea con i giorni precedenti; Venerdì 27 febbraio: aumento della nuvolosità, cielo più compatto e atmosfera più grigia, ma al momento senza fenomeni significativi.

