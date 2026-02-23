Udine, previsioni meteo del 24 febbraio 2026
Meteo Udine 24 febbraio 2026: cielo molto nuvoloso ma senza piogge, massime a 13°C. Da mercoledì torna il sole.
UDINE – Le previsioni meteo per Udine di martedì 24 febbraio 2026 delineano una giornata prevalentemente grigia, caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, ma senza precipitazioni significative. In Friuli Venezia Giulia affluiscono infiltrazioni umide che determinano una copertura compatta soprattutto nelle prime ore del giorno. Tuttavia, il quadro resta stabile e non sono previste criticità. L’assenza di fenomeni rilevanti e la presenza di temperature miti rendono il contesto meteorologico tutto sommato tranquillo.
Mattino: cielo coperto e atmosfera grigia
La mattinata a Udine sarà dominata da nuvolosità estesa e compatta, con cieli coperti su gran parte della pianura friulana. Nonostante l’aspetto tipicamente invernale del cielo, non sono previste piogge. La temperatura minima si attesterà intorno ai 6°C, in un contesto termico piuttosto uniforme. I venti soffieranno deboli da Est, contribuendo a mantenere un’atmosfera umida ma stabile. La visibilità sarà discreta, anche se il cielo rimarrà chiuso per buona parte della mattinata.
Pomeriggio: parziali aperture e clima mite
Nel corso del pomeriggio si assisterà a una graduale attenuazione della nuvolosità, con la comparsa di parziali schiarite, soprattutto tra tardo pomeriggio e prime ore serali. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, valore che conferma un andamento mite per il periodo. I venti resteranno deboli ma ruoteranno a Ovest-Nordovest, favorendo un leggero miglioramento della qualità dell’aria. Lo zero termico si attesterà a 2272 metri, indice di una massa d’aria relativamente temperata anche in quota, con effetti evidenti sulle temperature al suolo.
Sera: nuvolosità irregolare ma senza fenomeni
In serata il cielo si presenterà ancora parzialmente nuvoloso, ma con maggiore variabilità rispetto alle ore precedenti. Il contesto resterà asciutto e stabile su tutto il territorio comunale e sulle aree limitrofe. Non sono previste allerte meteo, né per pioggia né per vento. La giornata si concluderà dunque senza criticità, in un quadro di stabilità atmosferica.
Tendenza meteo Udine
- Mercoledì 25 febbraio: ritorno del sole con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, clima gradevole nelle ore centrali;
- Giovedì 26 febbraio: ancora stabile e in buona parte soleggiato, con temperature in linea con i giorni precedenti;
- Venerdì 27 febbraio: aumento della nuvolosità, cielo più compatto e atmosfera più grigia, ma al momento senza fenomeni significativi.
