Trieste, previsioni meteo del 25 febbraio 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di mercoledì 25 febbraio 2025 confermano una giornata all’insegna della stabilità atmosferica. La presenza di pressioni medio-alte sul Friuli Venezia Giulia garantirà condizioni di bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature si manterranno gradevoli: massima di 14°C e minima di 9°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2626 metri, valore elevato per il periodo. Nessuna criticità segnalata: non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo sereno e ventilazione moderata da Est

La giornata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, in un contesto luminoso e asciutto. I venti soffieranno moderati da Est, tipica ventilazione che sul Golfo può rendere l’aria più frizzante nelle prime ore. Le temperature si manterranno intorno ai 9-11°C, con clima complessivamente gradevole. Il mare sarà poco mosso, condizione favorevole per le attività marittime e per chi frequenta il lungomare.

Pomeriggio: sole protagonista e venti in rotazione

Nel pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato, con ampie schiarite e atmosfera limpida. La ventilazione ruoterà progressivamente a Ovest, mantenendosi moderata. La temperatura raggiungerà il picco di 14°C, rendendo la giornata particolarmente piacevole per il periodo. Il quadro meteorologico resterà pienamente stabile fino alla sera.

Sera: cieli sereni e clima tranquillo

In serata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con condizioni ideali per chi ha in programma spostamenti o attività all’aperto. L’assenza di nuvolosità significativa favorirà un clima tranquillo, con temperature in lieve calo ma senza particolari criticità.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 26 febbraio: ancora soleggiato e stabile su Trieste;

ancora soleggiato e stabile su Trieste; Venerdì 27 febbraio: possibili nubi sparse, ma senza precipitazioni;

possibili nubi sparse, ma senza precipitazioni; Sabato 28 febbraio: aumento della copertura con cielo più nuvoloso.

