Udine, previsioni meteo del 25 febbraio 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di mercoledì 25 febbraio 2025 indicano una giornata stabile e prevalentemente soleggiata. Le pressioni medio-alte garantiranno condizioni di tempo asciutto e cieli in prevalenza poco nuvolosi, senza precipitazioni. Le temperature saranno superiori alle medie del periodo, con massima di 16°C e minima di 4°C. Lo zero termico salirà fino a 2857 metri, segnale di aria mite in quota. Nessuna allerta meteo segnalata.

Mattino: clima fresco ma stabile

La mattinata inizierà con cielo poco nuvoloso e buona visibilità. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest, contribuendo a mantenere un clima fresco ma asciutto. Le temperature partiranno intorno ai 4-6°C. L’atmosfera sarà tranquilla e stabile su tutta la pianura friulana.

Pomeriggio: sole e clima mite

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, con ampie schiarite e poche nubi di passaggio. I venti tenderanno a rinforzare leggermente, provenendo da Sudovest, mentre la temperatura raggiungerà i 16°C, rendendo la giornata particolarmente gradevole. La stabilità sarà garantita per tutto il territorio provinciale.

Sera: tempo sereno e atmosfera tranquilla

In serata si confermano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con clima stabile e assenza di fenomeni. L’aria resterà mite in quota, mentre nei bassi strati si registrerà un graduale calo termico.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 26 febbraio: ancora soleggiato e stabile;

ancora soleggiato e stabile; Venerdì 27 febbraio: prevalenza di sole su tutta la pianura friulana;

prevalenza di sole su tutta la pianura friulana; Sabato 28 febbraio: possibile fase variabile, con aumento delle nubi.

