Trieste, previsioni meteo del 26 febbraio 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di giovedì 26 febbraio 2026 indicano una giornata stabile e soleggiata grazie a un robusto campo di alte pressioni che abbraccia la Regione Friuli Venezia Giulia. Non sono previste precipitazioni e non è presente alcuna allerta meteo.Le temperature si manterranno miti, con massima fino a 13°C e minima di 7°C, mentre lo zero termico si attesterà a 3175 metri. I venti saranno moderati da Est al mattino e da Ovest al pomeriggio, con mare quasi calmo.

Mattino: tempo stabile e venti da Est

La giornata inizierà con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, caratterizzati da venti moderati da Est. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 7°C, con sensazione di fresco ma senza condizioni avverse.Il mare quasi calmo favorirà una calma generale lungo la costa e nelle attività portuali.

Pomeriggio: sole e venti in rotazione

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con venti moderati da Ovest che rinforzeranno leggermente la ventilazione lungo il Golfo. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, ideale per passeggiate all’aperto o attività di mare.L’alta pressione garantisce stabilità atmosferica, assenza di fenomeni precipitativi e condizioni favorevoli per escursioni sulle Prealpi e lungo la costa.

Sera: rasserenamenti e quiete

In serata, le condizioni rimarranno stabili e asciutte, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno a calare leggermente, senza particolari rischi di gelo.Il quadro meteorologico indica alta pressione persistente, con venti moderati ancora presenti sulle aree costiere e quiete sulle pianure.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 27 febbraio: giornata soleggiata, stabile e mite;

giornata soleggiata, stabile e mite; Sabato 28 febbraio: tempo variabile, con alternanza di sole e nubi sparse;

tempo variabile, con alternanza di sole e nubi sparse; Domenica 1 marzo: scenario variabile, possibile aumento della nuvolosità.

