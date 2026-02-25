Udine, previsioni meteo del 26 febbraio 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di giovedì 26 febbraio 2026 indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi e assenza di precipitazioni, grazie alla stabile presenza di un campo di alte pressioni.Le temperature saranno gradevoli, con massima di 16°C e minima di 2°C. Lo zero termico si attesterà a 3180 metri, mentre i venti saranno deboli da Nord al mattino e da Ovest-Sudovest nel pomeriggio.

Mattino: venti deboli e sole in aumento

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi, senza fenomeni significativi. Le temperature minime si attesteranno sui 2°C, con sensazione di fresco nelle zone interne.I venti deboli da Nord favoriranno un’atmosfera tranquilla, ideale per chi si sposta sulle pianure o nelle zone collinari attorno alla città.

Pomeriggio: clima stabile e temperature in crescita

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con venti in rotazione da Ovest-Sudovest. La temperatura massima raggiungerà i 16°C, rendendo la giornata perfetta per attività all’aperto e passeggiate in città o in campagna. Le condizioni stabili e asciutte sono garantite dalla persistente alta pressione, che manterrà un clima gradevole per tutta la fascia pianeggiante e collinare.

Sera: rasserenamenti e calma notturna

In serata le condizioni atmosferiche resteranno tranquille e senza fenomeni, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature caleranno leggermente, ma senza valori rigidi grazie alla protezione dell’alta pressione. I venti diminuiranno e si manterranno deboli, mentre l’aria rimarrà stabile su tutta la provincia.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 27 febbraio: giornata ancora soleggiata, con clima mite e stabile;

giornata ancora soleggiata, con clima mite e stabile; Sabato 28 febbraio: condizioni variabili, con alternanza di nuvole e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nuvole e schiarite; Domenica 1 marzo: tempo variabile, possibile aumento della nuvolosità sulle Prealpi e pianure.

