Udine, previsioni meteo del 26 febbraio 2026
Meteo Udine 26 febbraio 2026: cielo poco nuvoloso, massima 16°C, venti deboli e assenza di piogge, clima stabile e mite per tutta la giornata.
UDINE – Le previsioni meteo per Udine di giovedì 26 febbraio 2026 indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi e assenza di precipitazioni, grazie alla stabile presenza di un campo di alte pressioni.Le temperature saranno gradevoli, con massima di 16°C e minima di 2°C. Lo zero termico si attesterà a 3180 metri, mentre i venti saranno deboli da Nord al mattino e da Ovest-Sudovest nel pomeriggio.
Mattino: venti deboli e sole in aumento
Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi, senza fenomeni significativi. Le temperature minime si attesteranno sui 2°C, con sensazione di fresco nelle zone interne.I venti deboli da Nord favoriranno un’atmosfera tranquilla, ideale per chi si sposta sulle pianure o nelle zone collinari attorno alla città.
Pomeriggio: clima stabile e temperature in crescita
Nel pomeriggio il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con venti in rotazione da Ovest-Sudovest. La temperatura massima raggiungerà i 16°C, rendendo la giornata perfetta per attività all’aperto e passeggiate in città o in campagna. Le condizioni stabili e asciutte sono garantite dalla persistente alta pressione, che manterrà un clima gradevole per tutta la fascia pianeggiante e collinare.
Sera: rasserenamenti e calma notturna
In serata le condizioni atmosferiche resteranno tranquille e senza fenomeni, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature caleranno leggermente, ma senza valori rigidi grazie alla protezione dell’alta pressione. I venti diminuiranno e si manterranno deboli, mentre l’aria rimarrà stabile su tutta la provincia.
Tendenza meteo Udine
- Venerdì 27 febbraio: giornata ancora soleggiata, con clima mite e stabile;
- Sabato 28 febbraio: condizioni variabili, con alternanza di nuvole e schiarite;
- Domenica 1 marzo: tempo variabile, possibile aumento della nuvolosità sulle Prealpi e pianure.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login