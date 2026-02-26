Trieste, previsioni meteo del 27 febbraio 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di venerdì 27 febbraio confermano una giornata all’insegna della stabilità grazie a un campo di alte pressioni sul Nord Est che protegge il Friuli Venezia Giulia da perturbazioni e precipitazioni. Su Trieste il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, con condizioni asciutte e nessuna pioggia prevista. Le temperature si manterranno su valori tipici di fine inverno: massima di 11°C e minima di 8°C, con uno zero termico a 2896 metri, indicativo di un’atmosfera relativamente mite in quota. Il mare sarà quasi calmo e non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo sereno e venti deboli da Sudest

La giornata si aprirà con cieli limpidi o al più velati, favorendo un risveglio stabile sul Golfo di Trieste. I venti soffieranno deboli da Sudest, contribuendo a mantenere il mare poco mosso. Le temperature minime si attesteranno attorno agli 8°C, con clima fresco ma non rigido.

Pomeriggio: sole prevalente e ventilazione moderata

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà soleggiato o poco nuvoloso, con una ventilazione in rotazione dai quadranti occidentali: i venti diventeranno moderati da Ovest, ma senza raffiche significative. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mantenendo un contesto gradevole per il periodo.

Sera: stabilità confermata e mare quasi calmo

In serata il cielo continuerà a mantenersi in prevalenza sereno, con possibili velature di passaggio ma senza fenomeni associati. Il mare quasi calmo accompagnerà una notte stabile su tutto il litorale triestino. A livello regionale, sulle pianure meridionali potranno comparire banchi di nebbia nelle prime ore, mentre sulle pianure settentrionali è atteso un aumento della nuvolosità verso sera.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 28 febbraio: cielo nuvoloso, ma generalmente asciutto;

cielo nuvoloso, ma generalmente asciutto; Domenica 1 marzo: ancora molte nubi, con clima stabile;

ancora molte nubi, con clima stabile; Lunedì 2 marzo: condizioni variabili, con alternanza di schiarite e annuvolamenti.

