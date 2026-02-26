Udine, previsioni meteo del 27 febbraio 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di venerdì 27 febbraio indicano una giornata inizialmente stabile e luminosa, con un progressivo aumento della nuvolosità nelle ore serali. L’alta pressione garantirà comunque assenza di precipitazioni su tutta l’area friulana. Le temperature saranno caratterizzate da una marcata escursione termica: minima di 3°C e massima di 16°C, valori miti nelle ore centrali. Lo zero termico si attesterà a 2912 metri, confermando un contesto atmosferico stabile anche sui rilievi.

Mattino: cielo sereno e clima frizzante

La mattinata si presenterà con cieli sereni o poco nuvolosi, favorendo condizioni luminose su tutta la pianura friulana. Le temperature minime scenderanno fino a 3°C, con clima frizzante all’alba. I venti saranno deboli da Nord, mantenendo l’aria asciutta.

Pomeriggio: clima mite e aumento graduale delle nubi

Nel pomeriggio il sole sarà ancora protagonista, con ampie schiarite e clima gradevole. La temperatura massima raggiungerà i 16°C, valore superiore alla media stagionale. I venti ruoteranno a Sudovest, restando deboli. Dalla tarda giornata è previsto un aumento della nuvolosità, soprattutto verso sera.

Sera: cielo nuvoloso ma senza piogge

In serata il cielo tenderà a diventare nuvoloso o molto nuvoloso, ma senza precipitazioni. Si tratterà di una copertura legata a infiltrazioni umide in quota, in un contesto ancora dominato dall’alta pressione.

Tendenza meteo Udine

Sabato 28 febbraio: prevalenza di nubi compatte;

prevalenza di nubi compatte; Domenica 1 marzo: cielo ancora nuvoloso, ma stabile;

cielo ancora nuvoloso, ma stabile; Lunedì 2 marzo: condizioni variabili, con possibili schiarite.

