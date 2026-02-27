Trieste, previsioni meteo del 28 febbraio 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di venerdì 28 febbraio 2025 delineano una giornata inizialmente grigia ma senza precipitazioni. La presenza di nubi basse e banchi di nebbia caratterizzerà le prime ore, seguite da un temporaneo miglioramento nel pomeriggio. In serata è atteso un nuovo aumento della nuvolosità. Non sono previste piogge e non è attiva alcuna allerta meteo. La temperatura massima toccherà gli 11°C, mentre la minima si attesterà sugli 8°C. Lo zero termico sarà intorno ai 3120 metri. Il mare si presenterà quasi calmo.

Mattino: nebbie e nubi basse sul Golfo

La mattinata sarà segnata da foschie dense e nubi basse, tipiche delle infiltrazioni umide in arrivo sul Nord Est. Le condizioni potranno ridurre localmente la visibilità, specie nelle aree più interne e lungo la fascia costiera. I venti soffieranno deboli da Ovest, contribuendo a mantenere un clima umido ma senza fenomeni significativi.

Pomeriggio: schiarite e clima stabile

Nel corso del pomeriggio le nubi tenderanno a diradarsi gradualmente, lasciando spazio a cieli poco nuvolosi e a qualche apertura più ampia. Le temperature resteranno su valori tipici di fine inverno, con massima di 11°C. I venti diventeranno moderati da Ovest, mentre il mare rimarrà quasi calmo, condizione favorevole alle attività marittime.

Sera: tornano le nubi

Dalla serata è previsto un nuovo aumento della copertura nuvolosa, senza tuttavia precipitazioni. Il contesto rimarrà stabile, ma con cieli nuovamente grigi e atmosfera umida. Il quadro generale conferma una giornata variabile ma asciutta su tutto il territorio triestino.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 1 marzo: cielo nuvoloso, con clima umido ma senza fenomeni rilevanti;

cielo nuvoloso, con clima umido ma senza fenomeni rilevanti; Lunedì 2 marzo: ancora molte nubi e contesto grigio;

ancora molte nubi e contesto grigio; Martedì 3 marzo: condizioni variabili, con possibili schiarite alternate ad annuvolamenti.

