Udine, previsioni meteo del 28 febbraio 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di venerdì 28 febbraio 2025 indicano una giornata inizialmente caratterizzata da nubi basse e banchi di nebbia, in graduale dissolvimento nelle ore centrali. Il pomeriggio offrirà schiarite, prima di un nuovo aumento della copertura nuvolosa in serata. Non sono previste piogge e non risultano allerte meteo. Le temperature saranno più miti rispetto ai giorni scorsi: massima di 15°C, minima di 5°C. Lo zero termico si attesterà a 3113 metri.

Mattino: foschie e clima fresco

Le prime ore del giorno vedranno nebbie diffuse sulle pianure friulane, con visibilità ridotta soprattutto nelle zone periferiche e rurali. I venti soffieranno deboli da Nord, mantenendo un clima fresco con temperatura minima attorno ai 5°C.

Pomeriggio: schiarite e rialzo termico

Nel pomeriggio le nubi tenderanno a sollevarsi e diradarsi, favorendo condizioni parzialmente soleggiate. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, valore superiore alla media stagionale recente. I venti ruoteranno da Sudovest e diventeranno moderati, contribuendo a un clima più mite.

Sera: aumento della nuvolosità

In serata è atteso un graduale aumento delle nubi, senza precipitazioni. Il cielo tornerà irregolarmente nuvoloso, in un contesto comunque stabile. La giornata si chiuderà dunque senza fenomeni, ma con atmosfera umida e copertura in aumento.

Tendenza meteo Udine

Domenica 1 marzo: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite; Lunedì 2 marzo: cielo nuvoloso prevalente;

cielo nuvoloso prevalente; Martedì 3 marzo: nuova fase variabile, senza segnali di peggioramento marcato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook