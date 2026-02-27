Udine, previsioni meteo del 28 febbraio 2026
Udine tra nebbie mattutine e schiarite pomeridiane. Massima 15°C, nessuna pioggia e nubi in aumento dalla sera.
UDINE – Le previsioni meteo per Udine di venerdì 28 febbraio 2025 indicano una giornata inizialmente caratterizzata da nubi basse e banchi di nebbia, in graduale dissolvimento nelle ore centrali. Il pomeriggio offrirà schiarite, prima di un nuovo aumento della copertura nuvolosa in serata. Non sono previste piogge e non risultano allerte meteo. Le temperature saranno più miti rispetto ai giorni scorsi: massima di 15°C, minima di 5°C. Lo zero termico si attesterà a 3113 metri.
Mattino: foschie e clima fresco
Le prime ore del giorno vedranno nebbie diffuse sulle pianure friulane, con visibilità ridotta soprattutto nelle zone periferiche e rurali. I venti soffieranno deboli da Nord, mantenendo un clima fresco con temperatura minima attorno ai 5°C.
Pomeriggio: schiarite e rialzo termico
Nel pomeriggio le nubi tenderanno a sollevarsi e diradarsi, favorendo condizioni parzialmente soleggiate. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, valore superiore alla media stagionale recente. I venti ruoteranno da Sudovest e diventeranno moderati, contribuendo a un clima più mite.
Sera: aumento della nuvolosità
In serata è atteso un graduale aumento delle nubi, senza precipitazioni. Il cielo tornerà irregolarmente nuvoloso, in un contesto comunque stabile. La giornata si chiuderà dunque senza fenomeni, ma con atmosfera umida e copertura in aumento.
Tendenza meteo Udine
- Domenica 1 marzo: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite;
- Lunedì 2 marzo: cielo nuvoloso prevalente;
- Martedì 3 marzo: nuova fase variabile, senza segnali di peggioramento marcato.
