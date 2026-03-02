Udine, previsioni meteo del 3 marzo 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di martedì 3 marzo 2026 indicano una giornata con cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, seguiti da parziali aperture durante il pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, e non risultano allerte meteo. Le temperature oscilleranno tra 7°C di minima e 14°C di massima, mentre lo zero termico si attesterà a 1701 metri. I venti saranno deboli al mattino da Nord-Nordovest e deboli al pomeriggio da Sudovest, garantendo condizioni tranquille su pianure e aree collinari.

Primo mattino: cieli molto nuvolosi

La giornata inizierà con infiltrazioni umide, responsabili di cieli molto nuvolosi o coperti su pianure e Prealpi. I venti mattutini saranno deboli da Nord-Nordovest, con minima registrata di 7°C. Non sono attesi fenomeni degni di nota, ma la copertura nuvolosa limiterà la luminosità nelle prime ore della giornata.

Pomeriggio: parziali aperture

Nel pomeriggio si osserveranno parziali aperture in pianura e Prealpi, con cieli in prevalenza poco nuvolosi nelle zone centrali. I venti ruoteranno da Sudovest, rimanendo deboli. La massima raggiungerà 14°C, creando un contesto mite e stabile, ideale per attività all’aperto e passeggiate.

Sera: condizioni stabili

In serata, le correnti secche favoriranno un progressivo miglioramento, con cieli più sereni su gran parte della provincia. Le condizioni rimarranno stabili, con venti moderati in attenuazione, favorendo una notte tranquilla e senza fenomeni meteorologici.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 4 marzo: giornata variabile, con alternanza di nubi e schiarite;

giornata variabile, con alternanza di nubi e schiarite; Giovedì 5 marzo: soleggiato su tutta la regione, clima asciutto;

soleggiato su tutta la regione, clima asciutto; Venerdì 6 marzo: giornata serena e stabile, ideale per attività all’aperto.

