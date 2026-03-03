Udine, previsioni meteo del 4 marzo 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di mercoledì 4 marzo 2026 delineano una giornata variabile ma stabile, con nubi sparse alternate a schiarite e assenza di precipitazioni. Anche sul Friuli centrale non è segnalata alcuna allerta meteo. Le temperature saranno più miti rispetto alla costa: minima di 5°C e massima di 14°C, con un’escursione termica significativa tra mattino e pomeriggio. Lo zero termico si attesterà a 1833 metri, in linea con il quadro regionale.

Mattino: cieli nuvolosi e aria fresca

La mattinata sarà caratterizzata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi, in un contesto determinato da infiltrazioni umide che interessano la regione. Sulla pianura friulana, compresa l’area udinese, si osserverà una copertura irregolare ma senza precipitazioni. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest, mantenendo l’aria fresca nelle prime ore del giorno.

Pomeriggio: schiarite e temperature in rialzo

Nel pomeriggio le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite più ampie. I venti ruoteranno disponendosi moderati da Sud-Sudovest, favorendo un clima più mite. La temperatura massima raggiungerà i 14°C, valore che renderà la giornata gradevole nelle ore centrali, specie nelle zone urbane e nelle aree agricole circostanti.

Sera: copertura in aumento ma tempo asciutto

Dalla sera si assisterà a un nuovo aumento della nuvolosità, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Nonostante ciò, il tempo resterà asciutto su tutta la provincia. Il quadro generale resta stabile, con uno zero termico intorno ai 1850 metri e assenza di fenomeni rilevanti.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 5 marzo: prevalenza di sole con foschia mattutina sulle pianure friulane;

prevalenza di sole con foschia mattutina sulle pianure friulane; Venerdì 6 marzo: cieli sereni o poco nuvolosi, ancora possibili foschie all’alba;

cieli sereni o poco nuvolosi, ancora possibili foschie all’alba; Sabato 7 marzo: tempo stabile e soleggiato, clima mite nelle ore centrali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook