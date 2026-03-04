Udine, previsioni meteo del 5 marzo 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di giovedì 5 marzo 2026 annunciano una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. L’alta pressione garantirà condizioni stabili e asciutte su tutto il Friuli centrale. Non sono previste piogge né allerte meteo. Le temperature saranno miti per il periodo: minima di 5°C e massima di 15°C, con un’escursione termica marcata tra alba e pomeriggio. Lo zero termico si attesterà a 2160 metri, valore che conferma un quadro stabile anche in quota.

Mattino: cielo sereno e aria fresca

La giornata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi su Udine e dintorni. Le pianure settentrionali, così come Prealpi e Alpi friulane, beneficeranno di un contesto stabile e luminoso. I venti saranno deboli da Ovest-Nordovest, con aria fresca nelle prime ore e temperature prossime ai 5°C.

Pomeriggio: sole pieno e temperature in rialzo

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e terso, con condizioni ideali per attività all’aperto. I venti si disporranno moderati da Ovest-Sudovest, favorendo un clima mite e asciutto. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, regalando un assaggio di primavera nel cuore del Friuli.

Sera: stabilità diffusa

Anche in serata il tempo resterà stabile e sereno, senza variazioni significative. Il campo di alte pressioni continuerà a garantire condizioni meteo favorevoli.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 6 marzo: giornata soleggiata e stabile, con clima mite nelle ore centrali;

giornata soleggiata e stabile, con clima mite nelle ore centrali; Sabato 7 marzo: ancora sole prevalente su Udine e provincia;

ancora sole prevalente su Udine e provincia; Domenica 8 marzo: condizioni anticicloniche e cielo sereno, ideale per gite e passeggiate.

