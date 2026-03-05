Trieste, previsioni meteo del 6 marzo 2026
Meteo Trieste 6 marzo 2026: nebbie al mattino, sole nel pomeriggio e massime fino a 13°C. Alta pressione, mare quasi calmo e weekend variabile.
TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di venerdì 6 marzo 2026 indicano una giornata in evoluzione: nubi basse e banchi di nebbia al mattino, seguiti da ampie schiarite fino a cieli sereni nel pomeriggio, prima di un nuovo aumento della nuvolosità in serata. Il tutto in un contesto stabile: non sono previste piogge e non è presente alcuna allerta meteo. Il mare si presenterà quasi calmo. Le temperature saranno in linea con la stagione: minima di 6°C e massima di 13°C, con zero termico a 2434 metri.
Mattino: nubi basse e foschie sul Golfo
La giornata inizierà con nubi basse e banchi di nebbia, soprattutto lungo la fascia costiera e nelle aree più riparate. La visibilità potrà risultare localmente ridotta nelle prime ore. I venti soffieranno moderati da Est-Sudest, contribuendo al graduale diradamento delle nubi nel corso della mattinata.
Pomeriggio: cieli sereni e mare quasi calmo
Nel pomeriggio è atteso un deciso miglioramento, con cieli che diventeranno sereni o poco nuvolosi su Trieste e Carso. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, in un contesto luminoso e asciutto. I venti ruoteranno disponendosi moderati da Ovest, mentre il mare resterà quasi calmo, condizione favorevole per le attività marittime. Secondo il previsore del Nord Est, l’alta pressione garantirà tempo stabile ed assolato su tutta la regione, con zero termico attorno ai 2400 metri.
Sera: tornano le nubi, ma senza precipitazioni
In serata si osserverà un nuovo aumento della nuvolosità, in linea con la tendenza regionale che vede nubi in incremento sulle pianure meridionali. Tuttavia, il tempo rimarrà asciutto e stabile.
Tendenza meteo Trieste
- Sabato 7 marzo: condizioni variabili, con alternanza di sole e nubi;
- Domenica 8 marzo: ancora variabilità, ma senza precipitazioni significative;
- Lunedì 9 marzo: presenza di nubi sparse in un contesto stabile.
