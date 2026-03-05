Udine, previsioni meteo del 6 marzo 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di venerdì 6 marzo 2026 confermano una giornata stabile e in larga parte soleggiata grazie a un campo di alte pressioni che abbraccia l’intero Nord Est. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato, salvo la presenza di nubi basse o locali banchi di nebbia al mattino. Non sono previste precipitazioni e non è attiva alcuna allerta meteo sul territorio friulano. Le temperature saranno miti per il periodo: minima di 5°C e massima fino a 17°C, con uno zero termico che si attesterà a 2451 metri, valore elevato per l’inizio di marzo.

Mattino: foschie e nubi basse in rapido diradamento

Le prime ore della giornata potranno essere caratterizzate da foschie dense e nubi basse, soprattutto sulle pianure settentrionali. Si tratterà di fenomeni temporanei, destinati a dissolversi nel corso della mattinata grazie al progressivo soleggiamento. I venti soffieranno deboli da Nordovest, favorendo un graduale ricambio d’aria e cieli sempre più aperti.

Pomeriggio: sole pieno e temperature fino a 17°C

Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con condizioni pienamente stabili su Udine e provincia. Il clima risulterà particolarmente gradevole nelle ore centrali, con la temperatura massima che raggiungerà i 17°C. I venti ruoteranno disponendosi deboli da Ovest-Sudovest, in linea con la tendenza regionale che vede correnti nord-occidentali in rotazione verso i quadranti sud-occidentali. Il commento del previsore per il Nord Est sottolinea come su Prealpi e Alpi il cielo resterà in prevalenza sereno per l’intera giornata, mentre sulle pianure meridionali eventuali addensamenti tenderanno a dissolversi rapidamente.

Sera: nubi in nuovo aumento ma tempo asciutto

In serata si assisterà a un nuovo aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni. Il quadro resterà stabile, con cielo parzialmente nuvoloso e atmosfera asciutta.

Tendenza meteo Udine

Sabato 7 marzo: giornata soleggiata e stabile, con clima mite;

giornata soleggiata e stabile, con clima mite; Domenica 8 marzo: ancora tempo soleggiato, con possibili velature di passaggio;

ancora tempo soleggiato, con possibili velature di passaggio; Lunedì 9 marzo: presenza di nubi sparse, ma senza fenomeni significativi.

