Trieste, previsioni meteo del 7 marzo 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di sabato 7 marzo indicano una giornata pienamente stabile e luminosa grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interessa tutto il Nord Est italiano. Il tempo si presenterà soleggiato per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni e con condizioni ideali per le attività all’aperto. Durante la giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con un contesto atmosferico tipicamente primaverile lungo la costa adriatica.

Le temperature si manterranno su valori piuttosto miti: minima di 9°C e massima intorno ai 13°C. I venti soffieranno moderati: al mattino provenienti da Est, mentre nel pomeriggio tenderanno a ruotare da Ovest. Il mare sarà quasi calmo, garantendo condizioni favorevoli anche per le attività marittime. Lo zero termico si attesterà attorno ai 2152 metri, mentre non è prevista alcuna allerta meteo.

Mattino: cielo sereno e venti moderati da Est

La giornata a Trieste inizierà sotto il segno della stabilità atmosferica, con sole splendente e cielo completamente sereno su gran parte del litorale. Le temperature nelle prime ore del giorno si attesteranno intorno ai 9°C, mentre i venti moderati da Est potranno rendere l’aria leggermente più fresca lungo la costa. Nonostante ciò, il contesto resterà decisamente gradevole e caratterizzato da ottima visibilità e aria limpida.

Pomeriggio: tempo stabile e mare quasi calmo

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico resterà stabile e soleggiato, con poche variazioni rispetto alla mattinata. La temperatura massima raggiungerà circa 13°C, valore in linea con le medie stagionali per il periodo. I venti ruoteranno progressivamente da Ovest, mantenendosi moderati ma senza determinare particolari variazioni del tempo. Il mare si presenterà quasi calmo, favorendo condizioni ideali per passeggiate lungo il litorale e attività nautiche.

Sera: condizioni ancora stabili sulla costa

Durante la serata il tempo continuerà a mantenersi stabile e asciutto, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. L’assenza di perturbazioni e la presenza dell’alta pressione garantiranno condizioni meteorologiche tranquille anche nelle ore notturne, senza precipitazioni e con venti in progressiva attenuazione.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 8 marzo: tempo soleggiato e stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi;

tempo soleggiato e stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi; Lunedì 9 marzo: condizioni simili, con giornata luminosa e clima mite;

condizioni simili, con giornata luminosa e clima mite; Martedì 10 marzo: possibile aumento della nuvolosità, segnale di una fase meteorologica più variabile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook