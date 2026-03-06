Udine, previsioni meteo del 7 marzo 2026

UDINE - Le previsioni meteo per Udine di sabato 7 marzo indicano una giornata dominata dalla stabilità atmosferica grazie alla presenza di un campo di alta pressione sul Nord Est. Il tempo si manterrà soleggiato per tutta la giornata, senza precipitazioni e con condizioni ideali per le attività all’aperto. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature risulteranno piuttosto gradevoli per il periodo. La minima scenderà fino a 3°C, mentre la massima raggiungerà circa 16°C, favorendo un clima decisamente mite nelle ore centrali. Lo zero termico si attesterà attorno ai 2223 metri, segnale della presenza di aria relativamente mite anche in quota. I venti saranno deboli al mattino da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a intensificarsi leggermente ruotando da Sud-Sudovest. Non è presente alcuna allerta meteo. Mattino: cielo sereno e aria fresca Il sabato a Udine inizierà con cieli sereni e ottima visibilità, grazie alla stabilità portata dall’alta pressione. Le temperature mattutine si manterranno attorno ai 3°C, con un clima fresco ma tipico delle prime ore di marzo. I venti deboli da Nord-Nordest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e limpida sulla pianura friulana. Pomeriggio: clima mite e sole diffuso Durante il pomeriggio il tempo resterà stabile e pienamente soleggiato. Il cielo continuerà a presentarsi sereno o poco nuvoloso, con condizioni ideali per le attività all’aperto. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere la massima di circa 16°C, mentre i venti tenderanno a ruotare da Sud-Sudovest, risultando moderati ma senza influenzare la stabilità atmosferica. Sera: stabilità e cieli sereni Anche nelle ore serali il tempo resterà stabile e asciutto, con cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. L’assenza di perturbazioni manterrà condizioni meteorologiche tranquille su tutto il territorio udinese. Lo zero termico attorno ai 2250 metri conferma un contesto atmosferico relativamente mite anche sulle aree montane. Tendenza meteo Udine • Domenica 8 marzo: giornata soleggiata e stabile su gran parte della pianura friulana; • Lunedì 9 marzo: condizioni ancora prevalentemente soleggiate, con qualche nube di passaggio; • Martedì 10 marzo: possibile aumento della nuvolosità, segnale di un tempo più variabile.