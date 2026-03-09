Udine, previsioni meteo del 10 marzo 2026

UDINE – A Udine domani, martedì 10 marzo, sono attese condizioni generalmente asciutte, con cieli prevalentemente poco nuvolosi, salvo qualche aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative. Le temperature varieranno tra 6°C di minima e 15°C di massima, mentre lo zero termico si attesterà intorno a 1733 metri. I venti saranno deboli al mattino da Ovest-Nordovest e moderati al pomeriggio da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo è presente.

Mattino: cieli sereni con qualche nube

Le ore mattutine saranno caratterizzate da cieli in prevalenza sereni, con nubi sparse senza fenomeni di rilievo. I venti saranno leggeri e asciutti, favorendo una mattinata tranquilla e piacevole.

Pomeriggio: nuvolosità in aumento

Dal primo pomeriggio è previsto un incremento della nuvolosità, soprattutto sui settori nord e prealpini. Le condizioni rimarranno asciutte, ma il cielo sarà più coperto in alcune zone della città e della provincia. La temperatura massima toccherà i 15°C.

Sera: sereno e stabile

In serata la nuvolosità tenderà a diradarsi, riportando cieli parzialmente sereni. Nessun fenomeno di pioggia è atteso, con venti leggeri da Sud-Sudovest. Infiltrazioni umide raggiungeranno la regione friulana, ma senza causare fenomeni significativi. Le Alpi e le Prealpi potranno registrare un aumento della nuvolosità con possibilità di piogge leggere dalla sera, mentre la pianura resterà asciutta.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 11 marzo: pioggia leggera possibile, soprattutto sui settori settentrionali;

pioggia leggera possibile, soprattutto sui settori settentrionali; Giovedì 12 marzo: giornata variabile, alternanza tra nubi e schiarite;

giornata variabile, alternanza tra nubi e schiarite; Venerdì 13 marzo: condizioni variabili, senza fenomeni intensi.

