Trieste, previsioni meteo del 11 marzo 2026

TRIESTE – A Trieste domani, mercoledì 11 marzo 2026, si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con deboli piogge nella mattinata e progressivo miglioramento nel corso della giornata. Non sono previste allerte meteo, il mare resterà poco mosso, mentre i venti moderati provenienti da Sud-Sudovest e poi da Sudovest accompagneranno la giornata. Le temperature si manterranno miti per il periodo, con valori compresi tra 10°C di minima e 13°C di massima, mentre lo zero termico sarà intorno a 1875 metri.

Mattino: nubi molto fitte e piogge sparse

La prima parte della giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi, con deboli piogge sparse su gran parte del territorio comunale e lungo la fascia costiera. Le precipitazioni mattutine non saranno intense, ma la visibilità potrebbe risultare ridotta nelle zone basse e lungo il porto a causa di possibili banchi di nebbia. I venti saranno moderati da Sud-Sudovest, favorendo un lieve aumento della sensazione di umidità sulla città. Le zone collinari e prealpine potrebbero registrare qualche schiarita locale, ma in generale la mattinata rimarrà dominata dalle nuvole, con temperature che oscilleranno tra 10°C e 11°C, creando condizioni fresche ma non rigide.

Pomeriggio : attenuazione della nuvolosità e miglioramento

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento del tempo. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio ad ampie schiarite alternate a qualche addensamento residuo, soprattutto sui settori orientali della città. I venti ruoteranno leggermente da Sudovest, rimanendo moderati, e la temperatura massima raggiungerà i 13°C. La pausa asciutta permetterà di trascorrere attività all’aperto senza disagi, anche se persisteranno locali zone di nuvolosità più compatta sulle colline circostanti. Il mare resterà poco mosso, rendendo la navigazione costiera tranquilla.

Sera : stabilizzazione e possibili addensamenti

In serata i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento residuo sulle aree costiere e sui colli retrostanti. Le precipitazioni saranno praticamente assenti, ma nelle zone interne potrebbero verificarsi locale accumuli di umidità e brina nelle aree più fresche. I venti manterranno intensità moderata da Sudovest, mentre le temperature tenderanno a scendere leggermente, avvicinandosi ai 10°C nelle ore notturne.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 12 marzo: giornata soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in lieve aumento;

Venerdì 13 marzo: condizioni stabili, con sole predominante e venti deboli;

Sabato 14 marzo: variabilità con possibilità di piogge locali, specie sulle zone costiere e collinari.

