Udine, previsioni meteo del 11 marzo 2026

UDINE – A Udine domani la giornata inizierà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge, temporaneamente assorbite nel corso del pomeriggio, per riprendere in serata in alcune zone. I venti saranno deboli da Sudest al mattino e da Sud-Sudovest al pomeriggio, con temperature comprese tra 10°C di minima e 13°C di massima, e lo zero termico previsto a 1830 metri. Nessuna allerta meteo è presente, ma la mattinata potrà risultare umida in alcune aree urbane e collinari.

Mattino: nubi molto nuvolose e piogge leggere

La mattinata di mercoledì sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi con piogge leggere sulle pianure e sulle aree collinari circostanti. I fenomeni saranno localizzati, ma persistenti, con accumuli modesti di 3 mm di pioggia nelle zone centrali e settentrionali. I venti proverranno da Sudest, rendendo la sensazione di umidità più percepibile nelle ore più fresche. Alcune zone urbane e pedemontane potranno vedere banchi di nebbia in sollevamento, che potrebbero ridurre la visibilità nelle prime ore del giorno. La temperatura minima sarà di 10°C, rendendo il mattino fresco ma non rigido.

Pomeriggio: pausa asciutta e alternanza di nubi e sole

Nel pomeriggio le precipitazioni si interromperanno, lasciando spazio a nuvolosità variabile e schiarite locali. I venti ruoteranno da Sud-Sudovest, e la temperatura massima salirà a 13°C, favorendo condizioni più piacevoli per attività all’aperto. Le colline intorno a Udine potranno beneficiare di ampie aperture del cielo, mentre le pianure resteranno parzialmente nuvolose. La pausa asciutta del pomeriggio sarà l’occasione ideale per spostamenti senza disagio.

Sera: possibile ripresa della pioggia leggera

In serata si assisterà a una ripresa delle deboli piogge in alcune zone settentrionali e prealpine, mentre le pianure centrali resteranno prevalentemente asciutte. I venti continueranno a soffiare deboli da Sud-Sudovest, e le temperature tenderanno a scendere verso i 10°C, con cielo variabile.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 12 marzo: giornata soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi;

giornata soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi; Venerdì 13 marzo: giornata stabile e prevalentemente soleggiata;

giornata stabile e prevalentemente soleggiata; Sabato 14 marzo: variabilità con possibile comparsa di piogge locali sulle zone collinari.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook