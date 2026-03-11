Trieste, previsioni meteo del 12 marzo 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo di Trieste per giovedì 12 marzo 2026 indicano una giornata inizialmente molto nuvolosa con deboli piogge, che tenderanno a dissiparsi nel corso del pomeriggio e della sera. La presenza di pressioni medio-alte garantirà una pausa stabile con schiarite, soprattutto verso sera. Le temperature oscilleranno tra 11°C di minima e 14°C di massima, con lo zero termico a 1869 metri. I venti saranno moderati da Est al mattino, in rotazione Ovest-Sudovest al pomeriggio. Il mare sarà quasi calmo e non sono presenti allerte meteo.

Mattino: nubi intense e prime piogge

La giornata comincerà con cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge diffuse, soprattutto sulle pianure settentrionali e in prossimità delle Prealpi. I venti moderati provenienti da Est favoriranno una certa ventilazione, ma non saranno tali da generare disagi. Le temperature minime di 11°C permetteranno un clima mite per il periodo, seppur umido. In questa fase della giornata si consiglia prudenza agli spostamenti su strade e percorsi esposti.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e schiarite

Nel pomeriggio le piogge si attenueranno gradualmente, con nubi sparse alternate a schiarite sulle aree urbane e pedemontane. Le temperature saliranno fino a 14°C, creando condizioni favorevoli per attività all’aperto. I venti ruoteranno dai quadranti Ovest-Sudovest, moderati, e il mare rimarrà poco mosso. Le condizioni meteorologiche saranno ideali per passeggiate e visite in città, anche se sulle Prealpi permangono zone con qualche nube residua.

Sera: cieli sereni e calma generale

Verso sera, i cieli di Trieste tenderanno a schiarirsi, con assenza di precipitazioni. La temperatura sarà stabile, intorno a 12-13°C, mentre i venti si attenueranno, garantendo un clima tranquillo e asciutto per la notte. Si tratta di una pausa meteorologica prima di possibili variazioni nel weekend, quando è attesa nuvolosità variabile.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 13 marzo: giornata con nubi sparse e clima mite, senza fenomeni significativi;

giornata con nubi sparse e clima mite, senza fenomeni significativi; Sabato 14 marzo: possibile pioggia diffusa, in particolare nelle ore centrali;

possibile pioggia diffusa, in particolare nelle ore centrali; Domenica 15 marzo: condizioni variabili con schiarite e piogge isolate.

