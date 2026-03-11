Udine, previsioni meteo del 12 marzo 2026

UDINE – Le previsioni meteo di Udine per giovedì 12 marzo 2026 indicano una giornata in prevalenza stabile al mattino, con nuvolosità in aumento e deboli piogge al pomeriggio, in temporaneo assorbimento in serata. Le temperature oscilleranno tra 8°C di minima e 16°C di massima, con lo zero termico a 1853 metri. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino, moderati da Sud-Sudovest al pomeriggio, e non sono presenti allerte meteo.

Mattino: clima stabile con cielo poco nuvoloso

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, con solo nuvole sparse sulle pianure settentrionali. Le temperature minime saranno di 8°C, mentre i venti deboli da Nord-Nordest garantiranno una buona ventilazione senza disagi. Il mattino risulta quindi ideale per spostamenti e attività all’aperto, con basse probabilità di precipitazioni.

Pomeriggio: nubi in aumento e deboli piogge

Nel pomeriggio le condizioni cambieranno con nuvolosità in progressivo aumento e deboli piogge, in particolare sulle aree prealpine e collinari. Le temperature massime raggiungeranno i 16°C, mentre i venti moderati da Sud-Sudovest aumenteranno la sensazione di umidità. Si consiglia di prestare attenzione su strade e percorsi esposti e di prevedere abbigliamento adeguato per brevi piogge.

Sera: attenuazione dei fenomeni e schiarite

Verso sera le piogge diminuiranno, lasciando spazio a schiarite sparse sulle pianure e nelle zone urbane. Le temperature si manterranno miti, intorno a 13-14°C, con venti in attenuazione. La notte sarà quindi tranquilla, preparando il territorio alle variazioni del weekend.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 13 marzo: cieli con nubi sparse, clima stabile e temperature miti;

Sabato 14 marzo: possibili piogge diffuse, soprattutto sulle zone orientali;

Domenica 15 marzo: giornata instabile con pioggia leggera e schiarite intermittenti.

