Trieste, previsioni meteo del 13 marzo 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di venerdì 13 marzo 2026 indicano una giornata nel complesso stabile e tranquilla, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. L’ingresso di infiltrazioni umide sull’area del Nord-Est non porterà fenomeni significativi sulla costa giuliana, dove il tempo rimarrà per gran parte della giornata asciutto e relativamente luminoso. Le temperature si manterranno miti per il periodo, con valori compresi tra i 10°C di minima e i 14°C di massima, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1903 metri. I venti soffieranno moderati da Est al mattino, per poi ruotare da Ovest nel pomeriggio. Il mare sarà quasi calmo e non sono presenti allerte meteo.

Mattino: cielo poco nuvoloso e ventilazione moderata

La giornata a Trieste inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi, anche se nelle prime ore potranno essere presenti alcuni banchi di nuvole sparse, soprattutto lungo la fascia costiera. Le temperature mattutine si manterranno attorno ai 10°C, mentre i venti moderati da Est contribuiranno a mantenere l’aria fresca ma gradevole. Nel complesso il mattino sarà stabile e senza precipitazioni, ideale per spostamenti e attività all’aperto lungo il litorale o nel centro cittadino.

Pomeriggio: condizioni stabili e clima mite

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche rimarranno generalmente stabili, con cielo poco nuvoloso o al più velato. Le temperature raggiungeranno la massima di circa 14°C, valori in linea con la media stagionale. I venti tenderanno a ruotare da Ovest, mantenendo comunque intensità moderata. Il mare quasi calmo favorirà condizioni ideali per passeggiate sul lungomare e attività all’aperto.

Sera: cielo sereno e clima tranquillo

Con l’arrivo della sera il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso, con condizioni meteorologiche stabili e asciutte. Le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C, mentre la ventilazione tenderà ad attenuarsi leggermente. Nel complesso la serata sarà tranquilla e senza fenomeni, con buona visibilità sul Golfo di Trieste.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 14 marzo: giornata variabile con possibili piogge leggere, soprattutto nelle ore centrali;

giornata variabile con possibili piogge leggere, soprattutto nelle ore centrali; Domenica 15 marzo: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite;

tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite; Lunedì 16 marzo: possibile nuovo peggioramento con piogge diffuse.

