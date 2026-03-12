Udine, previsioni meteo del 13 marzo 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di venerdì 13 marzo 2026 indicano una giornata caratterizzata da tempo variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e condizioni complessivamente stabili. Non sono previste precipitazioni, ma l’ingresso di correnti umide sul Nord-Est potrà favorire una nuvolosità irregolare. Le temperature si manterranno miti per il periodo, con valori tra 6°C e 17°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1872 metri. I venti saranno deboli da Nordest al mattino e moderati da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: nuvolosità variabile e clima fresco

Il mattino a Udine inizierà con cielo parzialmente nuvoloso, con la presenza di nubi sparse alternate a brevi schiarite. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 6°C, rendendo l’aria piuttosto fresca nelle prime ore della giornata. I venti deboli da Nordest contribuiranno a mantenere condizioni meteorologiche stabili. Nel complesso la mattinata sarà asciutta e senza fenomeni significativi.

Pomeriggio: schiarite più ampie e clima mite

Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a migliorare leggermente, con schiarite più ampie e maggiore luminosità. Le temperature raggiungeranno la massima di circa 17°C, valori piuttosto miti per la metà di marzo. I venti ruoteranno progressivamente dai quadranti Sud-Sudovest, risultando moderati. Questa fase della giornata sarà la più piacevole, con condizioni ideali per attività all’aperto.

Sera: nuvolosità irregolare ma tempo stabile

Durante la sera potranno tornare alcune nubi sparse, ma senza precipitazioni. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con clima relativamente mite. Le temperature serali si manterranno intorno ai 11-12°C, mentre la ventilazione resterà moderata ma in graduale attenuazione.

Tendenza meteo Udine

Sabato 14 marzo: tempo variabile con possibili piogge leggere nel corso della giornata;

tempo variabile con possibili piogge leggere nel corso della giornata; Domenica 15 marzo: alternanza di nubi, schiarite e locali precipitazioni deboli;

alternanza di nubi, schiarite e locali precipitazioni deboli; Lunedì 16 marzo: condizioni ancora variabili con possibili piogge leggere.

