Trieste, previsioni meteo del 14 marzo 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di sabato 14 marzo 2026 indicano una giornata inizialmente caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge, seguita da un progressivo miglioramento nel corso delle ore centrali e pomeridiane. Il passaggio di una debole area di bassa pressione sul Nord-Est porterà condizioni di tempo instabile soprattutto nella prima parte della giornata, ma con fenomeni generalmente deboli e di breve durata. Nel complesso sono previsti circa 0,7 millimetri di pioggia, quindi precipitazioni piuttosto modeste. Le temperature saranno relativamente miti per il periodo, con minima di 9°C e massima di 15°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1703 metri. I venti soffieranno tesi da Sud sia al mattino sia al pomeriggio, con mare poco mosso. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo molto nuvoloso e piogge deboli

La giornata a Trieste inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge sparse soprattutto nelle prime ore del mattino. Le precipitazioni saranno generalmente di debole intensità e intermittenti, mentre le temperature si manterranno intorno ai 9-11°C. I venti soffieranno tesi dai quadranti meridionali, contribuendo a mantenere un clima piuttosto umido. In questa fase della giornata la visibilità potrà risultare ridotta a tratti, soprattutto lungo la fascia costiera.

Pomeriggio: attenuazione delle nubi e tempo più stabile

Nel pomeriggio è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con attenuazione della nuvolosità e cessazione delle precipitazioni. Le temperature raggiungeranno la massima di circa 15°C, rendendo il clima più gradevole rispetto alla mattinata. I venti resteranno tesi da Sud, mentre il mare rimarrà poco mosso. Si tratterà della fase più stabile della giornata, con ampie schiarite possibili sul Golfo di Trieste.

Sera: nuvolosità irregolare ma senza precipitazioni significative

Durante la sera il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature si manterranno attorno ai 11-12°C, mentre la ventilazione meridionale continuerà a soffiare con intensità moderata. Il quadro meteorologico resterà quindi nel complesso stabile e asciutto.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 15 marzo: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite; Lunedì 16 marzo: possibile nuovo peggioramento con piogge diffuse;

possibile nuovo peggioramento con piogge diffuse; Martedì 17 marzo: tempo più stabile e soleggiato.

