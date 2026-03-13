Udine, previsioni meteo del 14 marzo 2026
Meteo Udine 14 marzo: piogge diffuse e cielo coperto per tutta la giornata. Miglioramento atteso da martedì.
UDINE – Le previsioni meteo per Udine di sabato 14 marzo 2026 indicano una giornata caratterizzata da tempo instabile, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge diffuse per gran parte della giornata. La presenza di una vasta area di bassa pressione sul Nord-Est favorirà precipitazioni diffuse su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Nel complesso sono previsti circa 6 millimetri di pioggia. Le temperature si manterranno piuttosto fresche, con minima di 8°C e massima di 13°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1742 metri. I venti soffieranno moderati da Est-Sudest al mattino e da Sud nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.
Mattino: cielo coperto e piogge deboli
Il mattino a Udine sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli ma diffuse su gran parte della pianura friulana. Le temperature nelle prime ore del giorno si attesteranno intorno agli 8-10°C, mentre i venti moderati da Est-Sudest contribuiranno a mantenere un clima umido. Le precipitazioni saranno generalmente di debole intensità, ma potranno risultare persistenti.
Pomeriggio: piogge ancora presenti e clima mite
Nel pomeriggio il tempo rimarrà instabile, con piogge sparse e cielo coperto. Le temperature raggiungeranno la massima di circa 13°C, mentre i venti tenderanno a ruotare da Sud, mantenendosi moderati. Il contesto meteorologico rimarrà quindi grigio e piuttosto umido, tipico delle giornate perturbate di inizio primavera.
Sera: nuvolosità diffusa e precipitazioni residue
Durante la sera il cielo resterà molto nuvoloso, con possibili piogge residue ma generalmente di debole intensità. Le temperature serali si manterranno intorno ai 10°C, mentre la ventilazione tenderà gradualmente ad attenuarsi.
Tendenza meteo Udine
- Domenica 15 marzo: tempo variabile con piogge leggere;
- Lunedì 16 marzo: ancora variabilità con possibili precipitazioni deboli;
- Martedì 17 marzo: tempo soleggiato e più stabile.
