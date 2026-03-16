Udine, previsioni meteo del 17 marzo 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di martedì 17 marzo indicano una giornata caratterizzata da tempo stabile e cieli in prevalenza poco nuvolosi, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interesserà gran parte del Nord-Est. Non sono previste precipitazioni e la giornata sarà contraddistinta da venti moderati o tesi dai quadranti nordorientali, che renderanno l’atmosfera piuttosto ventilata. Le temperature saranno comprese tra 5°C di minima e 15°C di massima, con valori piuttosto gradevoli nelle ore centrali della giornata. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1417 metri. È presente un’allerta meteo per vento.

Mattino: cielo poco nuvoloso e aria fresca

Il mattino a Udine inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da temperature piuttosto fresche nelle prime ore della giornata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 5°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordest contribuiranno a mantenere l’aria limpida e asciutta. La presenza dell’alta pressione garantirà buona visibilità su tutta la pianura friulana, con il sole che sarà protagonista per gran parte della mattinata.

Pomeriggio: clima mite e venti tesi

Nel pomeriggio il tempo continuerà a essere prevalentemente stabile, con qualche nube sparsa nelle ore centrali della giornata. Le temperature raggiungeranno la massima di circa 15°C, valori piuttosto gradevoli per la metà di marzo. I venti diventeranno tesi da Nordest, rendendo l’atmosfera ancora piuttosto ventilata. Nonostante il vento, il clima sarà nel complesso piacevole e soleggiato.

Sera: cielo sereno e clima stabile

Durante la sera il cielo su Udine si presenterà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature scenderanno gradualmente verso 9-10°C. I venti tenderanno lentamente ad attenuarsi, mantenendo comunque una ventilazione moderata. Nel complesso la serata sarà caratterizzata da tempo stabile e atmosfera limpida.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 18 marzo: sono previste nubi sparse alternate a schiarite, ma senza precipitazioni significative;

sono previste nubi sparse alternate a schiarite, ma senza precipitazioni significative; Giovedì 19 marzo: tornerà a dominare il sole, con condizioni atmosferiche stabili;

tornerà a dominare il sole, con condizioni atmosferiche stabili; Venerdì 20 marzo: è attesa una giornata pienamente soleggiata, con temperature miti e clima primaverile.

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