Udine, previsioni meteo del 18 marzo 2026
Meteo Udine 18 marzo: giornata stabile e poco nuvolosa. Sole giovedì e venerdì, variabilità sabato senza pioggia.
UDINE – Le previsioni meteo per Udine di mercoledì 18 marzo indicano una giornata prevalentemente poco nuvolosa, senza piogge e con venti tesi dai quadranti nord-orientali. La temperatura massima sarà di 15°C, la minima di 5°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1497 metri. Il mare sarà mosso nelle zone costiere vicine, e non sono presenti allerte meteo.
Mattino: clima stabile e venti moderati
La mattinata si presenterà serena o con poche nubi, ventilata da venti moderati da Nord. La temperatura minima di 5°C favorisce un clima fresco nelle prime ore, ma ideale per attività all’aperto. Le nuvole sparse non impediranno l’ingresso dei raggi solari, garantendo luminosità e visibilità ottimale.
Pomeriggio: condizioni asciutte e temperature miti
Nel pomeriggio, la giornata rimarrà poco nuvolosa, con temperature in aumento fino a 15°C. I venti ruoteranno verso Nordest, mantenendo l’aria asciutta e una sensazione di leggerezza. Il sole continuerà a prevalere tra le nuvole sparse, rendendo il pomeriggio ideale per passeggiate, sport o attività ricreative.
Sera: cielo sereno con venti persistenti
In serata, il cielo sarà in prevalenza sereno, mentre i venti da Nordest continueranno a soffiare tesi. Le temperature scenderanno gradualmente verso i 7-8°C, con condizioni stabili e senza rischio di pioggia.
Tendenza meteo Udine
- Giovedì 19 marzo: giornata soleggiata, con cieli sereni e temperature piacevoli;
- Venerdì 20 marzo: conferma del tempo stabile e asciutto, ideale per attività all’aperto;
- Sabato 21 marzo: aumento della nuvolosità con cieli variabili, possibili locali addensamenti, ma senza fenomeni significativi.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login