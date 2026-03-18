Udine, previsioni meteo del 19 marzo 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di mercoledì 19 marzo 2025 indicano una giornata pienamente primaverile, stabile e soleggiata, grazie alla presenza di un campo di alta pressione sul Nord-Est. I cieli saranno sereni per tutta la giornata, senza rischio di precipitazioni. Le temperature risulteranno particolarmente miti, con una massima di 18°C e una minima di 6°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1601 metri. I venti saranno moderati, al mattino da Nordovest e in rotazione nel pomeriggio da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo prevista.

Mattino: cielo limpido e aria fresca

Il mattino si aprirà con cieli completamente sereni e condizioni di grande stabilità. Le temperature minime, attorno ai 6°C, porteranno un clima fresco ma gradevole. I venti moderati da Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e limpida, con ottima visibilità su tutta la pianura friulana. Il contesto sarà ideale per iniziare la giornata all’aperto.

Pomeriggio: clima mite e atmosfera primaverile

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature raggiungeranno i 18°C, regalando un clima particolarmente piacevole e tipico della primavera. I venti ruoteranno da Est-Sudest, mantenendosi moderati. Le condizioni saranno perfette per attività outdoor, grazie a un contesto stabile e asciutto.

Sera: stabilità e clima tranquillo

La serata proseguirà con cieli sereni o leggermente velati e assenza di precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente verso i 10-11°C, mentre i venti si manterranno deboli o moderati. Il clima sarà tranquillo e confortevole.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 21 marzo: sarà ancora caratterizzato da tempo soleggiato e stabile su tutta l’area;

sarà ancora caratterizzato da tempo soleggiato e stabile su tutta l’area; Sabato 22 marzo: vedrà un aumento della nuvolosità, con cieli più coperti ma senza piogge rilevanti;

vedrà un aumento della nuvolosità, con cieli più coperti ma senza piogge rilevanti; Domenica 23 marzo: sarà variabile, con alternanza tra schiarite e nubi, in un contesto comunque asciutto.

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