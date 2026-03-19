Udine, previsioni meteo del 20 marzo 2026
Udine, 20 marzo con sole e clima mite: nessuna pioggia e temperature fino a 17°C. Weekend variabile, poi torna il bel tempo
UDINE – Su Udine la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo pienamente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno. L’alta pressione garantirà un contesto climatico ideale, con assenza di precipitazioni e temperature gradevoli. Un quadro tipicamente primaverile, con aria asciutta e buona escursione termica tra notte e giorno.
Mattino: fresco ma soleggiato
La mattinata inizierà con cieli limpidi e ottima visibilità, accompagnati da temperature fresche intorno ai 5°C. I venti moderati da Nord contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e pulita, rendendo l’atmosfera frizzante ma piacevole.
Pomeriggio: clima mite e cielo sereno
Nel pomeriggio il sole sarà protagonista assoluto, con assenza di nuvolosità significativa. Le temperature saliranno fino a una massima di 17°C, regalando una giornata perfetta per attività all’aperto. I venti si disporranno da Ovest-Sudovest, mantenendosi moderati e senza particolari criticità.
Sera: stabilità e temperature in calo
In serata continueranno le condizioni di tempo stabile e asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature tenderanno a diminuire gradualmente, ma senza bruschi cali. Anche in questo caso nessuna allerta meteo è prevista.
Tendenza meteo Udine
- Sabato 21 marzo: possibile aumento della nuvolosità con condizioni variabili, ma fenomeni limitati;
- Domenica 22 marzo: giornata ancora variabile, con alternanza tra sole e nubi;
- Lunedì 23 marzo: ritorno a condizioni più stabili con tempo soleggiato prevalente.
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