Udine, previsioni meteo del 21 marzo 2026

UDINE – A Udine la giornata di sabato 21 marzo 2026 sarà caratterizzata da una progressiva intensificazione della nuvolosità, con condizioni inizialmente variabili ma destinate a peggiorare in serata. Sono attese deboli piogge, con accumuli contenuti intorno a 0,2 mm, in un contesto comunque senza criticità e senza allerte meteo. Le temperature saranno in linea con il periodo: massima di 15°C, minima di 8°C, con zero termico a circa 1481 metri.

Mattino: nubi sparse e clima fresco

Il mattino inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, lasciando spazio a momenti di sole, soprattutto nelle prime ore. I venti deboli da Nord contribuiranno a mantenere un clima fresco ma gradevole, con una buona qualità dell’aria e visibilità discreta.

Pomeriggio: aumento della nuvolosità

Nel corso del pomeriggio le nubi diventeranno progressivamente più compatte, con un cielo via via più coperto. I venti si intensificheranno leggermente, disponendosi da Est-Sudest e risultando moderati, favorendo l’afflusso di aria più umida.

Sera: cielo coperto e deboli piogge

Il peggioramento sarà più evidente in serata, quando il cielo diventerà coperto e potranno verificarsi deboli piogge. Si tratterà di fenomeni molto modesti, ma indicativi di un contesto atmosferico più instabile rispetto alle ore precedenti. L’intera regione sarà interessata da correnti umide, responsabili di cieli spesso nuvolosi e di qualche fenomeno soprattutto tra pianure settentrionali e Prealpi. Su Udine questo si tradurrà in una giornata più grigia rispetto alla costa, con un peggioramento serale più evidente.

Tendenza meteo Udine

Domenica 22 marzo: presenza di velature sparse e variabilità;

presenza di velature sparse e variabilità; Lunedì 23 marzo: condizioni soleggiate e stabili;

condizioni soleggiate e stabili; Martedì 24 marzo: tempo ancora sereno e mite.

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