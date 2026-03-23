Udine, previsioni meteo del 24 marzo 2026

UDINE – A Udine la giornata di martedì 24 marzo 2026 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, con il sole protagonista per l’intero arco della giornata. L’alta pressione garantirà un contesto asciutto e privo di precipitazioni, senza alcuna allerta meteo. Le temperature saranno tipicamente primaverili, con una massima di 18°C e una minima di 4°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1791 metri.

Mattino: cielo limpido e aria fresca

Il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni e da un’atmosfera limpida, con visibilità ottima su tutta la pianura friulana. Le temperature minime, intorno ai 4°C, renderanno il risveglio più fresco rispetto alla costa, ma comunque gradevole. I venti moderati da Nord contribuiranno a mantenere condizioni stabili e asciutte.

Pomeriggio: sole diffuso e temperature in aumento

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare, con temperature che saliranno fino ai 18°C, offrendo un clima mite e piacevole. I venti ruoteranno dai quadranti occidentali, risultando moderati da Ovest-Sudovest, senza influenzare la stabilità atmosferica. Il contesto sarà ideale per attività all’aperto, con una sensazione pienamente primaverile.

Sera: stabilità e cielo sereno

La serata si presenterà serena e tranquilla, con temperature in calo ma senza brusche variazioni. Il contesto resterà asciutto e stabile, senza fenomeni previsti. Il Nord-Est sarà interessato da un campo anticiclonico esteso, responsabile di condizioni di tempo stabile su tutte le aree, dalle pianure alle zone montane. Su Udine questo garantirà una giornata senza variazioni e perfettamente soleggiata.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 25 marzo: giornata variabile, con possibilità di piogge deboli;

giornata variabile, con possibilità di piogge deboli; Giovedì 26 marzo: ancora condizioni instabili con precipitazioni;

ancora condizioni instabili con precipitazioni; Venerdì 27 marzo: presenza di velature sparse e miglioramento generale.

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