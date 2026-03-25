Udine, previsioni meteo del 26 marzo 2026

UDINE – A Udine la giornata di giovedì 26 marzo 2025 sarà caratterizzata da condizioni inizialmente instabili, con piogge diffuse al mattino, seguite da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Sono previsti circa 18 mm di pioggia, concentrati soprattutto nelle prime ore, mentre successivamente il tempo tenderà a stabilizzarsi. Le temperature saranno comprese tra 5°C di minima e 13°C di massima, con uno zero termico attorno ai 1315 metri.

Mattino: cieli coperti e piogge diffuse

Il mattino si presenterà con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge diffuse, anche se generalmente di debole o moderata intensità. Il contesto sarà accompagnato da venti forti da Nord-Nordest, che contribuiranno a rendere l’atmosfera più dinamica e fresca. È attiva una allerta meteo per pioggia, con possibili disagi localizzati nelle prime ore della giornata.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e schiarite

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un progressivo miglioramento, con attenuazione delle precipitazioni fino alla loro completa cessazione. Il cielo tenderà a diventare parzialmente nuvoloso, con schiarite sempre più ampie. I venti forti da Nord continueranno a soffiare, ma con tendenza a una graduale attenuazione. Le temperature raggiungeranno i 13°C, offrendo un clima più gradevole.

Sera: tempo asciutto e nuvolosità in ulteriore calo

In serata il cielo si presenterà poco nuvoloso, con condizioni ormai stabili e asciutte. Le temperature caleranno gradualmente, mentre il vento tenderà a diminuire, favorendo un clima più tranquillo. Il Friuli-Venezia Giulia sarà interessato da una perturbazione in fase di esaurimento, con un miglioramento progressivo nel corso della giornata. L’ingresso di aria più secca favorirà il ritorno a condizioni più stabili anche su Udine.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 27 marzo: cieli con velature sparse, ma senza precipitazioni;

cieli con velature sparse, ma senza precipitazioni; Sabato 28 marzo: tempo stabile e soleggiato, con clima mite;

tempo stabile e soleggiato, con clima mite; Domenica 29 marzo: giornata luminosa e primaverile, ideale per attività all’aperto.

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