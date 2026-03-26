Udine, previsioni meteo del 27 marzo 2026

UDINE – A Udine la giornata di venerdì 27 marzo 2026 sarà caratterizzata da tempo stabile e asciutto, con cieli poco o parzialmente nuvolosi per tutto l’arco della giornata. Non sono previste precipitazioni, ma sarà presente una ventilazione sostenuta, con allerta meteo per vento attiva. Le temperature si manterranno su valori primaverili: minima di 7°C e massima di 14°C, con uno zero termico attorno ai 1331 metri.

Mattino: cieli poco nuvolosi e vento forte da nord

Il mattino si aprirà con nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto stabile. I venti forti da Nord saranno il principale elemento meteorologico, contribuendo a mantenere l’aria asciutta ma rendendo il clima più rigido nella percezione. La visibilità sarà ottima su tutta l’area.

Pomeriggio: più sole ma ventilazione persistente

Nel pomeriggio il cielo tenderà a risultare più aperto, con schiarite più ampie. Le temperature saliranno fino a 14°C, ma i venti forti da Nord-Nordovest continueranno a soffiare, mantenendo una sensazione climatica più fresca. Il contesto resterà comunque ideale per attività all’aperto.

Sera: stabilità e attenuazione graduale del vento

In serata il cielo si manterrà poco nuvoloso, senza fenomeni. I venti inizieranno lentamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più tranquille e a un calo delle temperature. La situazione meteorologica evidenzia una fase anticiclonica in rafforzamento, che garantirà tempo stabile su tutto il Friuli Venezia Giulia. Anche su Udine il contesto resterà stabile, con la ventilazione come unico elemento dinamico.

Tendenza meteo Udine

Sabato 28 marzo: sole prevalente e clima mite;

sole prevalente e clima mite; Domenica 29 marzo: ancora tempo stabile e soleggiato;

ancora tempo stabile e soleggiato; Lunedì 30 marzo: variabilità in aumento, con nubi sparse ma senza piogge rilevanti.

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