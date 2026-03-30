Udine, previsioni meteo del 31 marzo 2026

UDINE – A Udine la giornata di martedì 31 marzo sarà contraddistinta da tempo stabile e asciutto, con cieli poco nuvolosi per gran parte della giornata. Non sono previste precipitazioni, ma sarà presente una ventilazione sostenuta dai quadranti nord-orientali, con allerta meteo per vento. Le temperature si manterranno su valori gradevoli: massima di 15°C e minima di 6°C, con zero termico a circa 1322 metri.

Mattino: cieli sereni o poco nuvolosi e venti moderati

La mattinata vedrà cieli poco nuvolosi o sereni, con condizioni ideali per attività all’aperto. I venti soffieranno moderati da Nordest, contribuendo a mantenere un clima fresco ma piacevole. L’atmosfera resterà stabile e ben soleggiata.

Pomeriggio: qualche nube e vento in rinforzo

Nel pomeriggio si potranno osservare addensamenti nuvolosi sparsi, soprattutto nelle ore centrali, ma senza alcuna conseguenza sul piano delle precipitazioni. Le temperature raggiungeranno i 15°C, mentre i venti tenderanno a rinforzare, diventando tesi da Nordest e rendendo l’aria più frizzante.

Sera: stabilità e ampie schiarite

La serata sarà caratterizzata da ampie schiarite, con cieli che torneranno poco nuvolosi o sereni. Il vento resterà presente ma in graduale attenuazione, mentre le temperature scenderanno verso i 6°C, mantenendo un clima fresco ma asciutto.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 1 aprile: giornata soleggiata e stabile, con cieli sereni e clima gradevole;

giornata soleggiata e stabile, con cieli sereni e clima gradevole; Giovedì 2 aprile: ancora tempo stabile, con qualche velatura ma senza precipitazioni;

ancora tempo stabile, con qualche velatura ma senza precipitazioni; Venerdì 3 aprile: prosegue la fase anticiclonica, con cieli poco nuvolosi e temperature miti.

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