Udine, previsioni meteo del 1 aprile 2026

UDINE – La giornata di mercoledì 1 aprile 2026 a Udine sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate, grazie al consolidamento dell’alta pressione su tutto il Nord-Est. Il quadro sarà dominato da assenza di precipitazioni, ma anche da una ventilazione sostenuta che renderà l’atmosfera più dinamica, soprattutto nelle ore centrali.

Mattino: sole prevalente e clima fresco

La mattinata vedrà cieli sereni o poco nuvolosi, con ottima visibilità e condizioni ideali per le attività all’aperto. Le temperature minime scenderanno fino a 6°C, con un clima fresco ma gradevole. I venti soffieranno tesi da Nordest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta.

Pomeriggio: qualche nube ma tempo stabile

Nel corso del pomeriggio si potranno osservare lievi addensamenti nuvolosi, alternati a schiarite, ma senza alcuna evoluzione verso fenomeni. Le temperature massime raggiungeranno i 17°C, rendendo la giornata nel complesso mite. I venti continueranno a soffiare tesi da Nordest, mantenendo una certa vivacità atmosferica.

Sera: ritorno a cieli sereni

In serata è previsto un miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni meteo stabili. Il vento tenderà gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a un clima più tranquillo e tipicamente primaverile. L’elemento più rilevante della giornata sarà la presenza di venti sostenuti, motivo per cui è stata emessa una allerta meteo per vento. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1515 metri, segno di una massa d’aria stabile ma ancora fresca in quota.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 2 aprile: proseguirà il bel tempo, con sole prevalente e qualche nube sparsa;

proseguirà il bel tempo, con sole prevalente e qualche nube sparsa; Venerdì 3 aprile: ancora condizioni stabili e soleggiate, con clima mite;

ancora condizioni stabili e soleggiate, con clima mite; Sabato 4 aprile: giornata simile, con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.

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