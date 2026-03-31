Udine, previsioni meteo del 1 aprile 2026
A Udine il 1° aprile tempo stabile e soleggiato con temperature miti e assenza di piogge. Attenzione però al vento sostenuto da Nordest.
UDINE – La giornata di mercoledì 1 aprile 2026 a Udine sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate, grazie al consolidamento dell’alta pressione su tutto il Nord-Est. Il quadro sarà dominato da assenza di precipitazioni, ma anche da una ventilazione sostenuta che renderà l’atmosfera più dinamica, soprattutto nelle ore centrali.
Mattino: sole prevalente e clima fresco
La mattinata vedrà cieli sereni o poco nuvolosi, con ottima visibilità e condizioni ideali per le attività all’aperto. Le temperature minime scenderanno fino a 6°C, con un clima fresco ma gradevole. I venti soffieranno tesi da Nordest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta.
Pomeriggio: qualche nube ma tempo stabile
Nel corso del pomeriggio si potranno osservare lievi addensamenti nuvolosi, alternati a schiarite, ma senza alcuna evoluzione verso fenomeni. Le temperature massime raggiungeranno i 17°C, rendendo la giornata nel complesso mite. I venti continueranno a soffiare tesi da Nordest, mantenendo una certa vivacità atmosferica.
Sera: ritorno a cieli sereni
In serata è previsto un miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni meteo stabili. Il vento tenderà gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a un clima più tranquillo e tipicamente primaverile. L’elemento più rilevante della giornata sarà la presenza di venti sostenuti, motivo per cui è stata emessa una allerta meteo per vento. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1515 metri, segno di una massa d’aria stabile ma ancora fresca in quota.
Tendenza meteo Udine
- Giovedì 2 aprile: proseguirà il bel tempo, con sole prevalente e qualche nube sparsa;
- Venerdì 3 aprile: ancora condizioni stabili e soleggiate, con clima mite;
- Sabato 4 aprile: giornata simile, con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.
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