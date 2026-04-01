Udine, previsioni meteo del 2 aprile 2026

UDINE – Su Udine il 2 aprile sarà caratterizzato da una situazione meteorologica complessivamente stabile, grazie all’azione dell’alta pressione, ma con venti in rinforzo che porteranno un elemento di dinamicità. I cieli saranno in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno su valori primaverili, con massima fino a 20°C e minima di 5°C.

Mattino: nubi sparse e ventilazione moderata

La mattinata inizierà con cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento ma senza fenomeni associati. I venti soffieranno moderati da Ovest-Nordovest, contribuendo a mantenere l’atmosfera asciutta e limpida.

Pomeriggio: più sole ma vento in intensificazione

Nel pomeriggio si registrerà una maggiore presenza di schiarite, con ampi spazi di cielo sereno e temperature in aumento fino ai 20°C. Contestualmente, i venti tenderanno a rinforzare, disponendosi da Nordest e diventando tesi, con possibili raffiche sostenute. È infatti attiva un’allerta meteo per vento.

Sera: stabilità e clima gradevole

In serata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con condizioni asciutte e temperature in graduale diminuzione. La ventilazione resterà presente, ma senza fenomeni associati.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 3 aprile: nubi sparse e schiarite, clima stabile e asciutto;

nubi sparse e schiarite, clima stabile e asciutto; Sabato 4 aprile: ancora variabilità con ampie fasi soleggiate;

ancora variabilità con ampie fasi soleggiate; Domenica 5 aprile: condizioni simili, con cieli poco nuvolosi e temperature miti.

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