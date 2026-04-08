Udine, previsioni meteo del 9 aprile 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine di domani, 9 aprile 2026, confermano una fase stabile e primaverile grazie al rafforzamento dell’alta pressione sul Nord-Est. Il tempo sarà caratterizzato da cieli poco o parzialmente nuvolosi, temperature miti e assenza di precipitazioni. Un contesto ideale per attività all’aperto, senza alcuna allerta meteo.

Mattino: nubi sparse e clima fresco

La mattinata si aprirà con cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in transito ma senza fenomeni associati. Le temperature minime si attesteranno sui 8°C, con una ventilazione moderata da Est-Nordest. Il clima sarà fresco ma gradevole, con buona qualità dell’aria.

Pomeriggio: schiarite e temperature miti

Nel corso del pomeriggio si assisterà a schiarite sempre più ampie, con una progressiva attenuazione della nuvolosità. Le temperature raggiungeranno una massima di 19°C, accompagnate da venti moderati in rotazione da Sudovest. Il contesto sarà tipicamente primaverile, con condizioni ideali per attività all’aperto. Lo zero termico a 2710 metri conferma una massa d’aria mite e stabile.

Sera: cieli sereni e clima stabile

La serata vedrà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni atmosferiche tranquille. Le temperature scenderanno gradualmente, mantenendosi comunque su valori miti. Nessuna criticità è prevista.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 10 aprile: giornata soleggiata o poco nuvolosa, con clima stabile e mite;

giornata soleggiata o poco nuvolosa, con clima stabile e mite; Sabato 11 aprile: condizioni ancora soleggiate, con cieli sereni e temperature gradevoli;

condizioni ancora soleggiate, con cieli sereni e temperature gradevoli; Domenica 12 aprile: tempo in prevalenza stabile, con qualche nube ma senza precipitazioni.

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