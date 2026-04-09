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Trieste, previsioni meteo del 10 aprile 2026

A Trieste domani, 10 aprile, tempo stabile ma con nubi in aumento dal pomeriggio. Temperature miti fino a 17°C, nessuna pioggia.

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TRIESTE – Per la giornata di domani, venerdì 10 aprile 2026, su Trieste si conferma un contesto meteorologico stabile ma meno limpido rispetto ai giorni precedenti. L’alta pressione continua a dominare la scena, ma lascia spazio a una maggiore presenza di nubi soprattutto nel corso del pomeriggio. Le temperature resteranno miti per il periodo, con una massima di 17°C e una minima di 11°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2603 metri, segno di un’atmosfera ancora relativamente stabile.

Mattino: nuvolosità variabile ma clima gradevole

La mattinata si aprirà con cieli parzialmente nuvolosi, ma con ampie schiarite che garantiranno comunque una buona luminosità. I venti soffieranno moderati da Est, contribuendo a mantenere un clima piacevole, senza particolari criticità. Il mare si presenterà poco mosso, condizione favorevole per le attività lungo la costa.

Pomeriggio: aumento della copertura nuvolosa

Nel corso delle ore pomeridiane si assisterà a un progressivo aumento delle nubi, con la formazione di coperture più compatte. Nonostante il cielo più chiuso, non sono previste precipitazioni, grazie alla persistenza del campo anticiclonico. I venti ruoteranno da Ovest, mantenendosi moderati.

Sera: cieli più chiusi ma senza pioggia

In serata il cielo si presenterà più nuvoloso o coperto, con una sensazione di atmosfera più umida. Tuttavia, la stabilità atmosferica continuerà a impedire lo sviluppo di fenomeni: nessuna pioggia in vista e condizioni complessivamente tranquille.

Tendenza meteo Trieste

  • Sabato 11 aprile: giornata soleggiata o poco nuvolosa, con clima mite e condizioni ideali per attività all’aperto;
  • Domenica 12 aprile: tempo ancora stabile ma con variabilità locale, senza fenomeni rilevanti;
  • Lunedì 13 aprile: prosegue la fase tranquilla e asciutta, con cieli tra poco nuvolosi e variabili.
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