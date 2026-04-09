Udine, previsioni meteo del 10 aprile 2026

UDINE – Per venerdì 10 aprile 2026, su Udine si prospetta una giornata caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi e condizioni meteorologiche complessivamente stabili. Nonostante una maggiore presenza di nubi rispetto ai giorni precedenti, non sono attese precipitazioni, grazie alla protezione dell’alta pressione. Le temperature resteranno gradevoli, con massime fino a 19°C e minime di 6°C.

Mattino: nubi sparse e clima fresco

La giornata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi, alternati a schiarite. Il clima sarà fresco ma piacevole nelle prime ore. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordest, contribuendo a mantenere una buona qualità dell’aria e una sensazione di stabilità atmosferica.

Pomeriggio: variabilità senza fenomeni

Nel pomeriggio si confermerà una nuvolosità diffusa ma non compatta, con alternanza tra spazi soleggiati e addensamenti. I venti ruoteranno dai quadranti Sud-Sudovest, mantenendosi moderati. Nonostante la variabilità, non sono previste piogge, elemento chiave della giornata.

Sera: condizioni tranquille e cieli poco nuvolosi

In serata il cielo tenderà a mantenersi parzialmente nuvoloso, ma con una graduale attenuazione delle nubi. Le condizioni resteranno stabili e asciutte, ideali per attività serali all’aperto.

Tendenza meteo Udine

Sabato 11 aprile: giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nube innocua;

giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nube innocua; Domenica 12 aprile: ancora tempo stabile e mite, con cielo poco nuvoloso;

ancora tempo stabile e mite, con cielo poco nuvoloso; Lunedì 13 aprile: prosegue la fase soleggiata e primaverile, senza cambiamenti significativi.

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