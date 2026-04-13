Trieste, previsioni meteo del 14 aprile 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste indicano un martedì 14 aprile fortemente condizionato dal maltempo, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge diffuse per gran parte della giornata. La presenza di una circolazione depressionaria porterà precipitazioni anche consistenti, con accumuli fino a 15 mm, ma il quadro tenderà a migliorare dalla sera con le prime schiarite. Le temperature resteranno miti, mentre sarà da segnalare la presenza di venti sostenuti e allerta per vento.

Mattino: piogge diffuse e cielo coperto

La mattinata si aprirà con cieli coperti e precipitazioni diffuse, a tratti anche sotto forma di rovescio. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14°C, mentre i venti soffieranno tesi da Est-Nordest, contribuendo ad accentuare la sensazione di instabilità. Il contesto sarà quindi pienamente perturbato, con condizioni poco favorevoli alle attività all’aperto.

Pomeriggio: ancora instabilità e accumuli significativi

Nel corso del pomeriggio le condizioni resteranno instabili, con piogge ancora presenti, anche se progressivamente meno intense rispetto alle ore mattutine. La temperatura massima raggiungerà circa 17°C, mentre i venti continueranno a soffiare tesi da Est-Nordest. Il mare si presenterà poco mosso, ma il quadro meteorologico resterà tipicamente autunnale, più che primaverile.

Sera: attenuazione dei fenomeni e prime schiarite

In serata si assisterà a un graduale miglioramento, con attenuazione delle precipitazioni e comparsa di schiarite. Il passaggio perturbato tenderà quindi ad allontanarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili, anche se con nuvolosità residua. Lo zero termico si manterrà intorno ai 2672 metri, confermando temperature miti in quota.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 15 aprile: tempo variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite;

tempo variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite; Giovedì 16 aprile: condizioni poco nuvolose e più stabili;

condizioni poco nuvolose e più stabili; Venerdì 17 aprile: giornata prevalentemente soleggiata, ideale per attività all’aperto.

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