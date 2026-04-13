Udine, previsioni meteo del 14 aprile 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine segnalano un martedì 14 aprile caratterizzato da condizioni instabili, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge diffuse per buona parte della giornata. Sono attesi fino a 18 mm di precipitazioni, ma la situazione è destinata a migliorare entro sera, quando arriveranno le prime schiarite. Le temperature resteranno nella media stagionale, senza particolari anomalie.

Mattino: cielo coperto e piogge diffuse

La mattinata sarà contraddistinta da maltempo diffuso, con piogge continue e cieli coperti. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 13°C, mentre i venti soffieranno moderati da Nord, contribuendo a mantenere condizioni fresche e umide. Il quadro sarà quindi tipicamente instabile su tutto il territorio.

Pomeriggio: piogge persistenti ma in attenuazione

Nel pomeriggio le precipitazioni continueranno, ma con una graduale attenuazione dell’intensità. La temperatura massima raggiungerà circa 18°C, mentre i venti ruoteranno, risultando moderati da Ovest-Nordovest. Nonostante la persistenza delle nubi, si intravede un lento miglioramento.

Sera: stop alla pioggia e schiarite

In serata si assisterà a un progressivo esaurimento dei fenomeni, con piogge in attenuazione e comparsa di schiarite. Il cielo resterà in parte nuvoloso, ma il peggio sarà ormai passato. Lo zero termico, intorno ai 2590 metri, indica condizioni primaverili anche in quota. Nessuna allerta meteo segnalata.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 15 aprile: ancora variabile, con possibili deboli piogge residue;

ancora variabile, con possibili deboli piogge residue; Giovedì 16 aprile: condizioni poco nuvolose e più stabili;

condizioni poco nuvolose e più stabili; Venerdì 17 aprile: giornata soleggiata e gradevole.

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